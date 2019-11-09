Эксперт оценил идею создания в России альянса по искусственному интеллекту

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Альянс по Альянс по искусственному интеллекту , созданный Сбербанком , "Яндексом", Mail.ru, "Газпром нефть", МТС и РФПИ , позволил объединить компании с большим количеством клиентов и данными, что позволит им быстро оценить практическое применение алгоритмов работы искусственного интеллекта в бизнесе, прокомментировал РИА Новости Марк Шерман.

"Главный смысл данного альянса - объединить компании, которые обслуживают большое число людей и обладают большим количеством разнообразной информации. Помимо этого, альянс будет обладать очень значительными финансовыми ресурсами. Есть возможность быстро оценить практическое применение алгоритмов работы искусственного интеллекта в бизнесе", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в рамках альянса компании смогут обмениваться своими наработками в сфере искусственного интеллекта для дальнейшего развития технологии.