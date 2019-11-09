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РИА Новости
РИА Наука

Эксперт оценил идею создания в России альянса по искусственному интеллекту

20:32 09.11.2019
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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Альянс по искусственному интеллекту, созданный Сбербанком, "Яндексом", Mail.ru, "Газпром нефть", МТС и РФПИ, позволил объединить компании с большим количеством клиентов и данными, что позволит им быстро оценить практическое применение алгоритмов работы искусственного интеллекта в бизнесе, прокомментировал РИА Новости Марк Шерман.
"Главный смысл данного альянса - объединить компании, которые обслуживают большое число людей и обладают большим количеством разнообразной информации. Помимо этого, альянс будет обладать очень значительными финансовыми ресурсами. Есть возможность быстро оценить практическое применение алгоритмов работы искусственного интеллекта в бизнесе", - сказал он.
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Ранее в субботу Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту.
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РИА НаукаИскусственный интеллектГазпромСбербанк РоссииГазпром нефтьРоссияТехнологииЭкономика
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