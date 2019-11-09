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РИА Новости

Армия Ирака опровергла сообщения о применении оружия против демонстрантов

20:25 09.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Иракские военные не используют огнестрельное оружие для разгона протестующих, заявил РИА Новости официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдель Карим аль-Халаф.
Ранее иракский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о гибели не менее шести человек при разгоне силовиками демонстраций в центре Багдада в субботу. По данным правозащитников, силы правопорядка при разгоне акций протеста "активно используют слезоточивый газ и огнестрельное оружие".
"Информация о применении силами безопасности снарядов со слезоточивым газом и огнестрельного оружия в центре Багдада не соответствует действительности", - заявил аль-Халяф.
По словам представителя главнокомандующего вооруженных сил, "сотрудники правоохранительных органов, находящиеся в непосредственной близости от акций протеста, не имеют при себе огнестрельное оружие". Огнестрельное оружие, отметил он, "имеется только у военнослужащих охраняющих жизненно важные объекты".
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Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Ираке с 1 октября в результате протестов было убито свыше 270 человек.
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