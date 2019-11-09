Армия Ирака опровергла сообщения о применении оружия против демонстрантов

Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Иракские военные не используют огнестрельное оружие для разгона протестующих, заявил РИА Новости официальный представитель главнокомандующего ВС Иракские военные не используют огнестрельное оружие для разгона протестующих, заявил РИА Новости официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдель Карим аль-Халаф.

Ранее иракский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о гибели не менее шести человек при разгоне силовиками демонстраций в центре Багдада в субботу. По данным правозащитников, силы правопорядка при разгоне акций протеста "активно используют слезоточивый газ и огнестрельное оружие".

"Информация о применении силами безопасности снарядов со слезоточивым газом и огнестрельного оружия в центре Багдада не соответствует действительности", - заявил аль-Халяф.

По словам представителя главнокомандующего вооруженных сил, "сотрудники правоохранительных органов, находящиеся в непосредственной близости от акций протеста, не имеют при себе огнестрельное оружие". Огнестрельное оружие, отметил он, "имеется только у военнослужащих охраняющих жизненно важные объекты".