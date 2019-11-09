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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные помогли сирийцам отремонтировать водопроводную станцию

19:16 09.11.2019 (обновлено: 23:12 09.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
КАМЫШЛЫ (Сирия), 9 ноя - РИА Новости. Подразделения российской военной полиции обеспечили безопасность в ходе проведения ремонтных работ на Алоукской водопроводной станции в сирийском городе Хасеке, передает корреспондент РИА Новости.
Данная станция снабжает питьевой водой практически всю провинцию Хасеке. Повреждения станции нанесли отряды боевиков.
По предварительной договоренности с турецкой стороной, в намеченный район выехал заместитель губернатора провинции Хасеке с 12 инженерами-ремонтниками для оценки объемов восстановительных работ. После осмотра объекта сирийским специалистам в кратчайшие сроки удалось отремонтировать станцию и восстановить ее работоспособность.
Директор департамента электроэнергии Хасеке Анва Окла сообщил журналистам, что "линии электропередачи на водопроводном проекте были отремонтированы, и началась откачка воды из скважин в направлении Хасеке".
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