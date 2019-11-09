Российские военные помогли сирийцам отремонтировать водопроводную станцию

КАМЫШЛЫ (Сирия), 9 ноя - РИА Новости. Подразделения российской военной полиции обеспечили безопасность в ходе проведения ремонтных работ на Алоукской водопроводной станции в сирийском городе Хасеке, передает корреспондент РИА Новости.
Данная станция снабжает питьевой водой практически всю провинцию Хасеке. Повреждения станции нанесли отряды боевиков.
По предварительной договоренности с турецкой стороной, в намеченный район выехал заместитель губернатора провинции Хасеке с 12 инженерами-ремонтниками для оценки объемов восстановительных работ. После осмотра объекта сирийским специалистам в кратчайшие сроки удалось отремонтировать станцию и восстановить ее работоспособность.
Директор департамента электроэнергии Хасеке Анва Окла сообщил журналистам, что "линии электропередачи на водопроводном проекте были отремонтированы, и началась откачка воды из скважин в направлении Хасеке".