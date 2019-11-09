Российские военные помогли сирийцам отремонтировать водопроводную станцию

По предварительной договоренности с турецкой стороной, в намеченный район выехал заместитель губернатора провинции Хасеке с 12 инженерами-ремонтниками для оценки объемов восстановительных работ. После осмотра объекта сирийским специалистам в кратчайшие сроки удалось отремонтировать станцию и восстановить ее работоспособность.