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РИА Новости
РИА Наука

РФПИ оценил потенциал от внедрения искусственного интеллекта

18:40 09.11.2019 (обновлено: 18:46 09.11.2019)
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© Фото : Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото : Pixabay/Gerd Altmann
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Применение технологий искусственного интеллекта способно повысить эффективность компаний на 20-40% в зависимости от отрасли, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы действительно видим очень значимый потенциал во внедрении искусственного интеллекта в компании. Мы оцениваем эффект где-то на 20-40% - повышение эффективности в различных отраслях. Это, безусловно, создает много возможностей для компаний, которые могут этим заниматься, наращивать свою стоимость, и будут для нас интересными объектами для инвестиций", - сказал он, выступая на форуме AI Journey.
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"Мы оцениваем, что Россия сейчас (занимает – ред.) всего 1-2% международного рынка искусственного интеллекта, если смотреть на количество компаний, их оборот, денег, которые пошли в индустрию. Считаем, что благодаря принятой стратегии этот уровень можно увеличить до 10-15%", - добавил он. По словам Дмитриева, достичь этого помогут, в частности, российские специалисты высокого уровня, а также соответствующая регуляторика.
В сентябре РФПИ и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта. В рамках соглашения РФПИ будет осуществлять инвестиции в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Фонд будет привлекать инвестиции и экспертизу международных партнеров. Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.
Ранее в субботу РФПИ объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика и производителя инновационных хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST), сейчас прорабатывается вопрос включения роботов в систему ОМС.
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РИА НаукаИскусственный интеллектКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияТехнологииЭкономика
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