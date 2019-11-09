РФПИ оценил потенциал от внедрения искусственного интеллекта

"Мы оцениваем, что Россия сейчас (занимает – ред.) всего 1-2% международного рынка искусственного интеллекта, если смотреть на количество компаний, их оборот, денег, которые пошли в индустрию. Считаем, что благодаря принятой стратегии этот уровень можно увеличить до 10-15%", - добавил он. По словам Дмитриева, достичь этого помогут, в частности, российские специалисты высокого уровня, а также соответствующая регуляторика.