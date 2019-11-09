Иран надеется спасти ядерную сделку дипломатическим путем

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тегеран надеется спасти ядерную сделку дипломатическим путем, заявил журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство", - заявил он на полях Московской конференции по нераспространению.
Поэтому мы даём достаточно времени - два месяца до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу.