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РИА Новости
Калужская область

На "Уграфесте" рассказали о роли стояния на Угре в становлении России

17:47 09.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году в Калужской области
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году в Калужской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛУГА, 9 ноя – РИА Новости. Историки рассказали посетителям "Уграфеста" в Калуге о важной роли Великого стояния на реке Угре в 1480 году в становлении российского государства, сообщило правительство региона.
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Фестиваль "Уграфест" проходит в Калуге 8-10 ноября. В программе – исторические лекции, концерты и мастер-классы, книжная ярмарка, встреча с известной писательницей Марией Семеновой, выступление рок-группы "Калинов мост". Организаторы уверены, что фестиваль будет интересен людям всех возрастов.
Второй день фестиваля организаторы называют интеллектуальным из-за множества культурно-образовательных мероприятий. В частности, в субботу деятели науки прочли гостям исторические лекции. Директор Института истории и права Калужского госуниверситета Ирина Берговская рассказала об историческом значении Великого стояния на реке Угре, акцентировав внимание на том, что это событие стало кульминацией военной кампании 1480 года, определив её исход.
"Большая орда хана Ахмата, выступив весной в поход на Русь с целью понудить её к выплате дани и подтвердить статус зависимого "улуса", надругаться над православной верой, натолкнулась на сопротивление набиравшего силу государства с центром в Москве. Перед угрозой поражения сплотились народ, церковь и власть", - заявила Берговская.
С победой на реке Угре главная внешнеполитическая задача рождающегося Московского государства была решена, отметила она. Одиннадцатого ноября последние отряды поверженной Большой Орды отступили, и Русь стала самодержавным государством, подчеркнула историк.
Сообщается, что самыми активными гостями фестиваля стали представители молодежи. Министр образования и науки региона Александр Аникеев рассказал о том, что "Уграфест" играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. "Стояние на Угре – это крупное историческое событие отечественного средневековья. Нам важно осознавать, что один из важнейших этапов становления российской государственности был связан с Калужским краем. Воспитание личности формируется через осознание гражданином историко-культурных традиций своей родной земли", - подчеркнул министр.
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Он также обратил внимание на то, что события ноября 1480 года, произошедшие на Угре, являются очень важными и значительными, прежде всего, потому, что именно тогда предки сделали важный шаг к обретению своей идентичности, своей государственности. "Именно с того периода мы ощущаем гордое звучание слова Россия", - заявил Аникеев.
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