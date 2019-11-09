США и Турция обсудили последние события в Сирии, сообщают СМИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел встречу со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом, в ходе которой они обсудили актуальную повестку по Сирии, передает агентство Anadolu

Ранее со ссылкой на сообщение минобороны Турции сообщалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудил в ходе переговоров в Анкаре выполнение турецко-американского соглашения по Сирии . По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Агентство отмечает, что встреча пресс-секретаря с американскими официальными лицами прошла за закрытыми дверями во дворце Долмабахче в Стамбуле и продлилась полтора часа. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и детали визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США, который намечен на 13 ноября.

Сторонам удалось обсудить события в сирийском Идлибе, прогресс в политическом урегулировании в Сирии и работу сирийского Конституционного комитета. Представители Турции и США подчеркнули важность комитета для обеспечения прозрачных, справедливых и свободных выборов в САР.

Турция наряду с этим заявила о необходимости расширения сотрудничества с США в рамках соглашения по зоне безопасности в Сирии.