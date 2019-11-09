США и Турция обсудили последние события в Сирии, сообщают СМИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел встречу со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом, в ходе которой они обсудили актуальную повестку по Сирии, передает агентство Anadolu.
Ранее со ссылкой на сообщение минобороны Турции сообщалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудил в ходе переговоров в Анкаре выполнение турецко-американского соглашения по Сирии. По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда.
Агентство отмечает, что встреча пресс-секретаря с американскими официальными лицами прошла за закрытыми дверями во дворце Долмабахче в Стамбуле и продлилась полтора часа. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и детали визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США, который намечен на 13 ноября.
Сторонам удалось обсудить события в сирийском Идлибе, прогресс в политическом урегулировании в Сирии и работу сирийского Конституционного комитета. Представители Турции и США подчеркнули важность комитета для обеспечения прозрачных, справедливых и свободных выборов в САР.
Турция наряду с этим заявила о необходимости расширения сотрудничества с США в рамках соглашения по зоне безопасности в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России