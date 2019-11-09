В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Следствие ранее сообщило, что инцидент произошел вечером 5 ноября. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 15-летняя девушка получила тяжкое телесное повреждение. Позже девушка скончалась в больнице. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 16-летний студент колледжа.

"В Свердловской области в отношении обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.

Для закрепления доказательственной базы с обвиняемым проведена проверка показаний на месте. Он детализировал данные им на допросе показания.