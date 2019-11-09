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РИА Новости

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка

16:38 09.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Следствие ранее сообщило, что инцидент произошел вечером 5 ноября. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 15-летняя девушка получила тяжкое телесное повреждение. Позже девушка скончалась в больнице. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 16-летний студент колледжа.
"В Свердловской области в отношении обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
Для закрепления доказательственной базы с обвиняемым проведена проверка показаний на месте. Он детализировал данные им на допросе показания.
По версии следствия, в момент преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, и ножевое ранение, оказавшееся впоследствии смертельным, он причинил в ходе конфликта, произошедшего на почве внезапно возникшей неприязни к ранее незнакомой ему девочке.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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