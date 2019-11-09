Врач рассказал о значении российского хирургического робота для медицины

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский хирургический робот, если его разработка успешно завершится, полностью изменит отечественную медицину, считает главный уролог Российский хирургический робот, если его разработка успешно завершится, полностью изменит отечественную медицину, считает главный уролог Минздрава , профессор Дмитрий Пушкарь

"Это, наверное, наиболее важный проект в российской хирургии", — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские врачи и ученые создали уникального робота: он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинка Роза. У животного была миома матки, из-за чего оно не могло обзавестись потомством. Операцию провел Пушкарь, робот ему ассистировал.

Врачи рассчитывают, что со временем операции с участием сделанных в России роботов-хирургов можно будет проводить и на людях, поскольку машина делает очень маленькие проколы в теле пациента, заживающие гораздо быстрее, чем при полостных операциях. По словам разработчиков, роботохирургия действительно принесет людям пользу, если робота-хирурга включат в систему обязательного медицинского страхования.