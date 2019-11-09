Врач рассказал о значении российского хирургического робота для медицины

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский хирургический робот, если его разработка успешно завершится, полностью изменит отечественную медицину, считает главный уролог Минздрава, профессор Дмитрий Пушкарь.
"Это, наверное, наиболее важный проект в российской хирургии", — сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские врачи и ученые создали уникального робота: он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинка Роза. У животного была миома матки, из-за чего оно не могло обзавестись потомством. Операцию провел Пушкарь, робот ему ассистировал.
Врачи рассчитывают, что со временем операции с участием сделанных в России роботов-хирургов можно будет проводить и на людях, поскольку машина делает очень маленькие проколы в теле пациента, заживающие гораздо быстрее, чем при полостных операциях. По словам разработчиков, роботохирургия действительно принесет людям пользу, если робота-хирурга включат в систему обязательного медицинского страхования.
В прошлом году Российский фонд прямых инвестиций объявил о начале инвестиций в проект по созданию и производству российских хирургических роботов. Сообщалось, что соинвесторами выступят ведущие фонды Китая, Ближнего Востока и Японии.