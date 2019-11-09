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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Французская церковь выплатит компенсации жертвам священников-педофилов

15:18 09.11.2019
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© Фото : St. Peter Catholic ChurchКатолическая церковь
Католическая церковь
© Фото : St. Peter Catholic Church
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Французские епископы проголосовали за единовременные выплаты жертвам священников-педофилов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на председателя конференции епископов Франции Эрика Мулен-Бофора.
Епископы, которые собрались на пленарное заседание в городе Лурд, признали агрессию, молчание, безразличие, халатность и плохие решения внутри церкви.
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"Фонд пожертвований будет финансироваться за счет епископов, виновных священников, пока они живы, и верующими, которые хотят нам помочь", - заявил Мулен-Бофор.
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В конце февраля в Ватикане состоялся саммит, посвященной обеспечению защиты несовершеннолетних в Римско-католической церкви. Закрывая его, папа Франциск заверил, что отныне каждый случай сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей "будет рассматриваться с максимальной серьезностью".
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