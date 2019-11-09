Заместители глав МИД России и Ирана обсудили двусторонние отношения

"Основное внимание в ходе беседы заместителей глав внешнеполитических ведомств было уделено вопросам дальнейшего развития российско-иранских отношений, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по острым региональным и международным проблемам, а также подтвердили нацеленность на укрепление связей между РФ и Ираном.