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РИА Новости

Заместители глав МИД России и Ирана обсудили двусторонние отношения

14:48 09.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи двусторонние отношения, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, сообщается на сайте российского МИД.
Встреча состоялась в субботу в Москве.
"Основное внимание в ходе беседы заместителей глав внешнеполитических ведомств было уделено вопросам дальнейшего развития российско-иранских отношений, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по острым региональным и международным проблемам, а также подтвердили нацеленность на укрепление связей между РФ и Ираном.
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Аббас АракчиИгорь МоргуловМИД РФМоскваРоссияИранПолитика
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