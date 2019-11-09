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РИА Новости

ОБСЕ готова следить за ситуацией в Петровском, заявил представитель ДНР

14:34 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область) 9 ноя - РИА Новости. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ выразила готовность наблюдать за ситуацией в районе населённого пункта Петровское, заявил журналистам представитель донецкого офиса СММ ОБСЕ.
"СММ приветствует возобновление обязательств по разведению в Петровском, которое происходит сегодня. Мы готовы наблюдать за разведением в течение всех дней при помощи наших патрулей, камер и беспилотных летательных средств", - сказал он.
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Петровское, передал ранее корреспондент РИА Новости.
Перед этим ополченцы ДНР и украинские силовики запустили сигнальные ракеты, сообщая о готовности приступить к отводу.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
7 ноября, 12:23РИА Новости
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского
На месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находятся руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСММ ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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