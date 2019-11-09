ОБСЕ готова следить за ситуацией в Петровском, заявил представитель ДНР

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область) 9 ноя - РИА Новости. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ выразила готовность наблюдать за ситуацией в районе населённого пункта Петровское, заявил журналистам представитель донецкого офиса СММ ОБСЕ.

"СММ приветствует возобновление обязательств по разведению в Петровском, которое происходит сегодня. Мы готовы наблюдать за разведением в течение всех дней при помощи наших патрулей, камер и беспилотных летательных средств", - сказал он.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Петровское, передал ранее корреспондент РИА Новости.

Перед этим ополченцы ДНР и украинские силовики запустили сигнальные ракеты, сообщая о готовности приступить к отводу.

На месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находятся руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.