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РИА Новости

Новгородские власти попросили правительство помочь с расчисткой русел рек

14:19 09.11.2019
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© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Правительство Новгородской области, где из-за подтоплений введен режим ЧС, просит власти РФ оказать помощь с расчисткой русел рек, находящихся в федеральном ведении, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что режим ЧС в регионе был введен в среду из-за подтоплений после проливных дождей в нескольких десятках населенных пунктов Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Власти Новгородской области окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений.
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"Вчера обсуждал с заместителем председателя правительства России Виталием Леонтьевичем Мутко серьезный вопрос – расчистку русел рек. Учитывая, что реки являются федеральными, будем рассчитывать на то, что нам окажут поддержку – прочистят участки русел, где возникают разливы. Для этого требуются, конечно, проекты. Но давно пора надо было начинать", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Никитин в субботу оценил ход восстановительных мероприятий в Крестецком районе и пообщался с местными жителями.
Как информируют власти региона, на подтопленных территориях Новгородской области наблюдается спад воды. Подтопленными остаются 35 населенных пунктов, где находится 69 жилых домов, в которых проживают 119 человек. Также в очагах подтопления расположены 623 приусадебных участка. Повреждено 28 участков дорог и 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 13 населенным пунктам.
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Новгородская областьАндрей Никитин (политик)РоссияОбщество
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