Новгородские власти попросили правительство помочь с расчисткой русел рек

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Правительство Правительство Новгородской области , где из-за подтоплений введен режим ЧС, просит власти РФ оказать помощь с расчисткой русел рек, находящихся в федеральном ведении, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее сообщалось, что режим ЧС в регионе был введен в среду из-за подтоплений после проливных дождей в нескольких десятках населенных пунктов Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Власти Новгородской области окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений.

"Вчера обсуждал с заместителем председателя правительства России Виталием Леонтьевичем Мутко серьезный вопрос – расчистку русел рек. Учитывая, что реки являются федеральными, будем рассчитывать на то, что нам окажут поддержку – прочистят участки русел, где возникают разливы. Для этого требуются, конечно, проекты. Но давно пора надо было начинать", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин , слова которого приводятся в сообщении.

Никитин в субботу оценил ход восстановительных мероприятий в Крестецком районе и пообщался с местными жителями.