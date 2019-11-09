Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T13:38Z
https://ria.ru/20191109/1560752234.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/23/1560622380_42:0:2623:1452_1036x0_80_0_0_ba11d3ccd35656a893af1839bdf720a7.jpg
РИА Новости

Новгородские власти помогут жителям, чьи дома пострадали от подтоплений

13:38 09.11.2019
110
© Фото : МЧС россииОсадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области
Осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области
© Фото : МЧС россии
Осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Новгородской области, где действует режим ЧС, окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
Ранее сообщалось, что режим ЧС в регионе был введен в среду из-за подтоплений после проливных дождей в 32 населенных пунктах Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах.
Глава МЧС России Евгений Зиничев проводит совещание по ЧС в Хабаровском крае
8 ноября, 17:44РИА Недвижимость
Глава МЧС предложил меры по борьбе с подтоплениями в Новгородской области
Сообщается, что помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате паводка, будет оказана из средств областного и районных бюджетов. Комиссии по оценке ущерба начнут работу в районах 11 ноября.
"Конечно, мы будем людям помогать из областного и районных бюджетов. Компенсации тем, кто здесь живет, предоставим за потерянный урожай, за дрова, за какие-то вещи, связанные с домами. Сейчас комиссии все будут смотреть. Опыт у нас такой есть - ЧС в области не первая. Думаю, мы быстро со всем этим разберемся", - сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, введённый режим ЧС позволяет быстро принимать решения о выплатах.
Крестецкий район – один из наиболее пострадавших в результате прохождения циклона и последующего паводка. Также в этом списке Демянский и Валдайский районы. На всех территориях, где произошли подтопления, работают спасатели, представители правительства области и районных администраций.
По оперативным данным ГУМЧС России по Новгородской области, в пострадавших от паводка районах отмечается спад воды. Подтопленными остаются 35 населенных пунктов: 69 жилых домов, в которых проживают 119 человек, 623 приусадебных участка. Повреждено 28 участков дорог и 11 деревянных переправ. Отсутствует проезд к 13 населенным пунктам.
Осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области
6 ноября, 17:37РИА Недвижимость
Жители подтопленных районов Новгородской области получат компенсации
110100
Обсудить 0
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
Рекомендуем
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Новгородские власти попросили правительство помочь с расчисткой русел рек
МЧС
В Махачкале два человека пострадали из-за хлопка газа в квартире
Галерея Ист-Сайд в Берлине
Главы ряда стран ЕС возложили цветы к мемориалу "Берлинская стена"
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
ВСУ запустили ракету в знак готовности к разведению в районе Петровского
Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге
Выход из "Минска – 2" приведет к эскалации конфликта, заявил депутат Рады
Фрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
Меркель сфотографировалась с публикой в мемориале "Берлинская стена"
Фрагмент Берлинской стены на Мюленштрассе
Президент Италии назвал разрушение Берлинской стены "рассветом свободы"
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР из-за обстрела со стороны силовиков погиб ополченец
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Украинские силовики начали отвод сил в Петровском
Автомобиль скорой помощи
Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Украинские военные подтвердили разведение сил в районе Петровского
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
В РПЦ могут пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Площадь пожара в мебельном цехе в Реутове составляет тысячу "квадратов"
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Грызлов надеется на скорое завершение процесса разведения сил в Петровском
Искусственный интеллект
РФПИ планирует инвестировать в проекты в сфере искусственного интеллекта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния