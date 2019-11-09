Новгородские власти помогут жителям, чьи дома пострадали от подтоплений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Власти Новгородской области , где действует режим ЧС, окажут помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате подтоплений, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Ранее сообщалось, что режим ЧС в регионе был введен в среду из-за подтоплений после проливных дождей в 32 населенных пунктах Новгородской области. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах.

Сообщается, что помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате паводка, будет оказана из средств областного и районных бюджетов. Комиссии по оценке ущерба начнут работу в районах 11 ноября.

"Конечно, мы будем людям помогать из областного и районных бюджетов. Компенсации тем, кто здесь живет, предоставим за потерянный урожай, за дрова, за какие-то вещи, связанные с домами. Сейчас комиссии все будут смотреть. Опыт у нас такой есть - ЧС в области не первая. Думаю, мы быстро со всем этим разберемся", - сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин , слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, введённый режим ЧС позволяет быстро принимать решения о выплатах.

Крестецкий район – один из наиболее пострадавших в результате прохождения циклона и последующего паводка. Также в этом списке Демянский и Валдайский районы. На всех территориях, где произошли подтопления, работают спасатели, представители правительства области и районных администраций.