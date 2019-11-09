Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T15:14Z
https://ria.ru/20191109/1560752050.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149891/53/1498915326_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_cf34ffd0de0f7ccc26ac751fb1a40aa1.jpg
РИА Новости

В Иране прокомментировали инцидент с инспектором МАГАТЭ на заводе в Натанзе

13:28 09.11.2019 (обновлено: 15:14 09.11.2019)
1007
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню "Бордж-е Милад" в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню "Бордж-е Милад" в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель иранской Организации атомной энергии Бехруз Камальванди заявил, что у них были все основания не пускать инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана в Натанзе.
"Были оповещения, что эта инспектор могла иметь при себе опасные материалы. Несколько раз был произведен контроль. <...> Инспектору был запрещен вход", — сказал он.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 05:55РИА Новости
Помпео призвал Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ положенные права
Камальванди отметил, что, согласно статье 12 устава МАГАТЭ, при возникновении подозрений относительно того, что опасный материал может усложнить работу объекта или повлиять на здоровье сотрудников завода, страна имеет право не допустить этого.
"У нас были веские основание не допускать инспектора МАГАТЭ", — добавил он.
Инспектора МАГАТЭ задержали в Натанзе на прошлой неделе. Как пояснили в ОАЭИ, во время проверки при входе на завод сработало оборудование, показавшее наличие "подозрительных веществ и материалов".
Инспектор уже покинула Иран. Ее разрешение на проведение инспекций в стране аннулировали.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Вчера, 13:03Радио Sputnik
Иран не готов преобразовать объект в Фордо в мировой ядерный центр
5612320
Обсудить 1
Бехруз КамальвандиМАГАТЭИранВ мире
Рекомендуем
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
В РПЦ могут пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Международное агентство по атомной энергии
Постпред России прокомментировал задержание в Иране эксперта МАГАТЭ
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран отказался от преобразования объекта в Фордо в ядерный центр
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Панорама Тегерана, Иран
В Иране рассказали о проекте договора с Россией по стабильным изотопам
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Автомобиль скорой помощи
Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
Страшная месть вышиванки: Россию накажут за секс-скандалы на Кавказе
АЭС Бушер в Иране
Иран хочет продолжить сотрудничество с Россией по объекту в Фордо
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИД Турции раскритиковал Пентагон за заявление о доходах от сирийской нефти
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В Иране сбили иностранный беспилотник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния