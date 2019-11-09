В Рязани открыли памятник погибшим при исполнении долга росгвардейцам

"Неслучайно, что это событие проходит в тот день, когда православная церковь поминает одного из своих самых выдающихся святых – Димитрия Солунского. Наряду с Георгием Победоносцем – это один из символов доблести, мужества, героизма и способности отдавать свою жизнь "за други своя". Это ровно те качества, которыми отличаются все воины Росгвардии. Рассчитываю на то, что этот памятник станет местом притяжения для юных гвардейцев, для тех, кто принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, любит Родину и Рязанскую землю, которая славна своими воинскими традициями", - сказал Щеголев.