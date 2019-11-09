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РИА Новости
Рязанская область

В Рязани открыли памятник погибшим при исполнении долга росгвардейцам

12:52 09.11.2019 (обновлено: 12:59 09.11.2019)
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© Фото : Рязанская епархия Русской Православной ЦерквиПамятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, открытый в Рязани
Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, открытый в Рязани
© Фото : Рязанская епархия Русской Православной Церкви
Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, открытый в Рязани
ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, торжественно открыли в Рязани, сообщает областное правительство.
Открытие памятника состоялось 8 ноября в парке Железнодорожников. В мероприятии приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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По словам Золотова, монумент является своего рода символом единения всех органов правопорядка и безопасности, данью памяти и уважения боевым товарищам из разных силовых ведомств.
"Этот памятник посвящен тем, кто ценой собственной жизни отстаивал закон и порядок в стране, кто с честью исполнил свой долг, сложив головы за мир и спокойствие в российских городах. И в скорбный список героев, не вернувшихся с задания, навечно занесены имена одиннадцати наших боевых товарищей – уроженцев Рязанской земли", – сказал Золотов.
Он поблагодарил руководство Рязанской области, а также жителей региона за большой вклад в воплощение идеи по созданию памятника и выразил уверенность, что монумент займет достойное место в ряду значимых региональных символов, у которого каждый сможет почтить память защитников отечества.
"Неслучайно, что это событие проходит в тот день, когда православная церковь поминает одного из своих самых выдающихся святых – Димитрия Солунского. Наряду с Георгием Победоносцем – это один из символов доблести, мужества, героизма и способности отдавать свою жизнь "за други своя". Это ровно те качества, которыми отличаются все воины Росгвардии. Рассчитываю на то, что этот памятник станет местом притяжения для юных гвардейцев, для тех, кто принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, любит Родину и Рязанскую землю, которая славна своими воинскими традициями", - сказал Щеголев.
Любимов поблагодарил руководство Росгвардии за активную работу по сохранению памяти о героях России.
"Ваша инициатива о создании такого мемориала в Рязани получила широкую поддержку в регионе. Руководство области и Рязани сделали все возможное, чтобы она была реализована. Этот памятник – не только символ мужества и отваги российских военнослужащих – наш общий вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Сегодня сотрудники Росгвардии продолжают нести нелегкую и ответственную службу, направленную на защиту интересов нашей страны. Они достойно выполняют поставленные Родиной задачи, проявляя при этом высокий профессионализм, честность и мужество. Это вызывает заслуженное уважение, доверие и поддержку жителей региона", – отметил губернатор.
Участники церемонии почтили минутой молчания память о сотрудниках Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга и возложили к мемориалу гирлянду воинской славы и цветы.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРосгвардияВиктор ЗолотовРязаньОбщество
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