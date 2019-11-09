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РИА Новости

Падение Берлинской стены: архивные кадры

12:47 09.11.2019
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Берлинская стена простояла 20 315 дней до 9 ноября 1989 года. Ее падение стало символом объединения Германии и окончания холодной войны. В августе 1961 года обострилась политическая обстановка, в итоге ГДР закрыла границы с ФРГ. 13 августа того же года Вооруженные силы ГДР в Берлине оградили колючей проволокой 193 улицы.
В течение 10 дней власти возвели бетонную стену длиной 155 километров. Стена имела 302 наблюдательных пункта, а патрулировали ее спецподразделения, которым разрешалось стрелять на поражение. За эти годы более 100 000 человек пытались бежать. 9 ноября 1989 новое правительство ГДР объявило о свободном переходе границы. Поток людей, хлынувший к пропускным пунктам, начал разбирать стену.
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Германская Демократическая Республика (ГДР)БерлинГерманияВидео
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