Американец рассказал, как сумел похудеть на 270 килограммов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жителю городка Бристоль в штате Виргиния удалось похудеть на 273 килограмма, пишет таблоид Жителю городка Бристоль в штате Виргиния удалось похудеть на 273 килограмма, пишет таблоид Mirror

Двадцатипятилетний Мэттью Хаузер страдал тяжелой формой ожирения. Вес молодого человека доходил до 363 килограммов. После экстренной госпитализации врачи сообщили, что ему осталось жить примерно полгода, после чего Хаузер решил взяться за здоровье.

За три года он смог похудеть на 273 килограмма. Такого результата мужчина смог достичь благодаря двум факторам: строгому контролю рациона и ежедневным двухчасовым тренировкам.