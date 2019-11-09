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РИА Новости

Американец рассказал, как сумел похудеть на 270 килограммов

12:43 09.11.2019 (обновлено: 15:34 09.11.2019)
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© аккаунт Мэтью Хаузера в InstagramМэттью Хаузер
Мэттью Хаузер
© аккаунт Мэтью Хаузера в Instagram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жителю городка Бристоль в штате Виргиния удалось похудеть на 273 килограмма, пишет таблоид Mirror.
Двадцатипятилетний Мэттью Хаузер страдал тяжелой формой ожирения. Вес молодого человека доходил до 363 килограммов. После экстренной госпитализации врачи сообщили, что ему осталось жить примерно полгода, после чего Хаузер решил взяться за здоровье.
За три года он смог похудеть на 273 килограмма. Такого результата мужчина смог достичь благодаря двум факторам: строгому контролю рациона и ежедневным двухчасовым тренировкам.
Помимо ожирения, Хаузеру удалось справиться и с психологическими проблемами. Спорт и дисциплина помогли ему побороть депрессию.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Я в шоке... люди рады и 20 как нибудь сбросить, а тут 273 кг пусть и за 3 года. Все равно мощно, молодец парень.
9 ноября, 13:37
Комментатор ТВ
2211000
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