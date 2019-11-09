Орешкин заявил, что безусловный базовый доход в ближайшие годы не появится

"Мы в министерстве отслеживаем все современные тенденции, но, опять же, это не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно или нет вводить базовый доход в России.