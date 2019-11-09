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РИА Новости

Орешкин заявил, что безусловный базовый доход в ближайшие годы не появится

12:38 09.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Внедрение безусловного базового дохода в России не является вопросом ближайших лет, сначала нужно добиться роста общего уровня производительности, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на конференции AI Journey.
"Мы в министерстве отслеживаем все современные тенденции, но, опять же, это не вопрос ближайших лет. Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно или нет вводить базовый доход в России.
При этом министр отметил, что искусственный интеллект как раз позволяет людям сконцентрироваться на задачах, которые приносят максимальную добавленную стоимость, поскольку позволяет избавить их от рутины и ненужной работы.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
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Искусственный интеллектМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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