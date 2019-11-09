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РИА Новости

На Ставрополье спасатели нашли тело погибшего при пожаре во времянках

12:29 09.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Одиннадцать времянок рабочих сгорели на Ставрополье на площади 800 квадратных метров, на месте происшествия обнаружен один погибший, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"Утром поступило сообщение о пожаре в Арзгирском районе, в результате пожаров уничтожено 11 временных строений на площади 800 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший", - сказал Дегтярев.
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Вчера, 09:50Радио Sputnik
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По его словам, для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники. "Причина смерти, пожара и материальный ущерб устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России", - добавил представитель ведомства.
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СтавропольеМЧС РФПроисшествия
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