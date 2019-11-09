На Ставрополье спасатели нашли тело погибшего при пожаре во времянках

"Утром поступило сообщение о пожаре в Арзгирском районе, в результате пожаров уничтожено 11 временных строений на площади 800 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший", - сказал Дегтярев.

По его словам, для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники. "Причина смерти, пожара и материальный ущерб устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России", - добавил представитель ведомства.