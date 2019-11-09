На Ставрополье спасатели нашли тело погибшего при пожаре во времянках

ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Одиннадцать времянок рабочих сгорели на Ставрополье на площади 800 квадратных метров, на месте происшествия обнаружен один погибший, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"Утром поступило сообщение о пожаре в Арзгирском районе, в результате пожаров уничтожено 11 временных строений на площади 800 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший", - сказал Дегтярев.
По его словам, для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники. "Причина смерти, пожара и материальный ущерб устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России", - добавил представитель ведомства.