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РИА Новости

Перед дворцом нового императора Японии прошли торжества в его честь

12:28 09.11.2019 (обновлено: 14:44 09.11.2019)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоТоржественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости. Площадь перед дворцом императора Японии в Токио превратилась в субботу в арену мощного народного фестиваля - под бой барабанов и крики "Бандзай!" шла процессия с огромными священными паланкинами для божеств и декоративными колесницами с музыкантами.
Несколько из них представляли собой огромные лодки, которые раскачивали тянувшие их японцы в ярких коротких халатах. На другой колеснице возвышались статуя легендарного основателя Японии, первого императора Дзимму. Женщины с барабанами и дети украсили шествие красками своих кимоно.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоТоржественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
"Мы все тут собрались, в Токио, из разных уголков Японии, чтобы отметить восшествие на трон нового императора", - рассказал РИА Новости один из участников парада. Его группа, отметил он, представляет собой один семейный клан, как и многие другие в этом шествии.
Оно проходило накануне парада, в котором в воскресенье примет участие император Нарухито, унаследовавший хризантемовый трон 1 мая этого года после ухода на покой его 85-летнего отца Акихито.
Все улицы вокруг дворца переполнены людьми, полиция регулирует их потоки, отделяя с одной стороны улиц тех, кто пришел на торжества на территории дворца по билетам.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоТоржественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
Как сообщило агентство Киодо, помимо 20 тысяч приглашенных, всего было распределено 10 тысяч билетов, заявки на которые направили более 470 тысяч желающих.
В программу, по сообщениям японских СМИ, вошло, в частности, исполнение музыкальной группой "Араси" песни на слова Ёсикадзу Окады и Ёко Канно "Цветы цветут", а также произведения незрячего пианиста Нобуюки Цудзии.
Как сообщалось ранее, 22 октября в Токио прошла церемония интронизации императора Нарухито, которая приравнивается по значению к коронации европейских монархов. На нее в императорский дворец съехались около двух тысяч высоких гостей, в том числе 420 иностранцев из 190 государств и международных организаций.
На 10 ноября намечен парад императора Нарухито и императрицы Масако, которые проедут на открытом автомобиле от императорского дворца до резиденции Акасака по маршруту длиной 4,6 километра.
Наследный принц Японии Нарухито. Архивное фото
1 мая, 02:46РИА Новости
Биография 126-го императора Японии Нарухито
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НарухитоЯпонияТокиоВ мире
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