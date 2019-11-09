Перед дворцом нового императора Японии прошли торжества в его честь

ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости. Площадь перед дворцом императора Японии в Токио превратилась в субботу в арену мощного народного фестиваля - под бой барабанов и крики "Бандзай!" шла процессия с огромными священными паланкинами для божеств и декоративными колесницами с музыкантами.
Несколько из них представляли собой огромные лодки, которые раскачивали тянувшие их японцы в ярких коротких халатах. На другой колеснице возвышались статуя легендарного основателя Японии, первого императора Дзимму. Женщины с барабанами и дети украсили шествие красками своих кимоно.
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
"Мы все тут собрались, в Токио, из разных уголков Японии, чтобы отметить восшествие на трон нового императора", - рассказал РИА Новости один из участников парада. Его группа, отметил он, представляет собой один семейный клан, как и многие другие в этом шествии.
Оно проходило накануне парада, в котором в воскресенье примет участие император Нарухито, унаследовавший хризантемовый трон 1 мая этого года после ухода на покой его 85-летнего отца Акихито.
Все улицы вокруг дворца переполнены людьми, полиция регулирует их потоки, отделяя с одной стороны улиц тех, кто пришел на торжества на территории дворца по билетам.
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
Как сообщило агентство Киодо, помимо 20 тысяч приглашенных, всего было распределено 10 тысяч билетов, заявки на которые направили более 470 тысяч желающих.
В программу, по сообщениям японских СМИ, вошло, в частности, исполнение музыкальной группой "Араси" песни на слова Ёсикадзу Окады и Ёко Канно "Цветы цветут", а также произведения незрячего пианиста Нобуюки Цудзии.
Как сообщалось ранее, 22 октября в Токио прошла церемония интронизации императора Нарухито, которая приравнивается по значению к коронации европейских монархов. На нее в императорский дворец съехались около двух тысяч высоких гостей, в том числе 420 иностранцев из 190 государств и международных организаций.
На 10 ноября намечен парад императора Нарухито и императрицы Масако, которые проедут на открытом автомобиле от императорского дворца до резиденции Акасака по маршруту длиной 4,6 километра.