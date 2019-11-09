Перед дворцом нового императора Японии прошли торжества в его честь

ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости. Площадь перед дворцом императора Площадь перед дворцом императора Японии в Токио превратилась в субботу в арену мощного народного фестиваля - под бой барабанов и крики "Бандзай!" шла процессия с огромными священными паланкинами для божеств и декоративными колесницами с музыкантами.

Несколько из них представляли собой огромные лодки, которые раскачивали тянувшие их японцы в ярких коротких халатах. На другой колеснице возвышались статуя легендарного основателя Японии, первого императора Дзимму. Женщины с барабанами и дети украсили шествие красками своих кимоно.

"Мы все тут собрались, в Токио, из разных уголков Японии, чтобы отметить восшествие на трон нового императора", - рассказал РИА Новости один из участников парада. Его группа, отметил он, представляет собой один семейный клан, как и многие другие в этом шествии.

Оно проходило накануне парада, в котором в воскресенье примет участие император Нарухито , унаследовавший хризантемовый трон 1 мая этого года после ухода на покой его 85-летнего отца Акихито.

Все улицы вокруг дворца переполнены людьми, полиция регулирует их потоки, отделяя с одной стороны улиц тех, кто пришел на торжества на территории дворца по билетам.

Как сообщило агентство Киодо, помимо 20 тысяч приглашенных, всего было распределено 10 тысяч билетов, заявки на которые направили более 470 тысяч желающих.

В программу, по сообщениям японских СМИ, вошло, в частности, исполнение музыкальной группой "Араси" песни на слова Ёсикадзу Окады и Ёко Канно "Цветы цветут", а также произведения незрячего пианиста Нобуюки Цудзии.

Как сообщалось ранее, 22 октября в Токио прошла церемония интронизации императора Нарухито, которая приравнивается по значению к коронации европейских монархов. На нее в императорский дворец съехались около двух тысяч высоких гостей, в том числе 420 иностранцев из 190 государств и международных организаций.