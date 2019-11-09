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РИА Новости

Россия ценит вклад Армении по оказанию гумпомощи Сирии, заявил Лавров

12:21 09.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия ценит вклад Армении по оказанию гуманитарной помощи и медицинского содействия жителям Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На фоне прогресса на политической "дорожке" растет потребность в активизации усилий международного сообщества по оказанию всем сирийцам комплексного гуманитарного содействия без каких-либо предварительных условий. Ценим вклад армянской стороны, которая доставляет в Сирию гуманитарную помощь, работает над разминированием и ликвидацией взрывоопасных веществ, а также оказывает медицинское содействие", - сказал Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
Он напомнил, что у России и Армении есть опыт совместных гуманитарных операций.
"Убежден, что эту практику нам необходимо продолжать", - отметил российский министр.
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Дипломат подчеркнул, что Россия также активно способствует решению гуманитарных проблем в Сирии: Центр по примирению враждующих сторон на авиабазе Хмеймим на ежедневной основе осуществляет доставку продовольствия и предметов первой необходимости в различные районы страны.
Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.
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