Россия ценит вклад Армении по оказанию гумпомощи Сирии, заявил Лавров

Дипломат подчеркнул, что Россия также активно способствует решению гуманитарных проблем в Сирии: Центр по примирению враждующих сторон на авиабазе Хмеймим на ежедневной основе осуществляет доставку продовольствия и предметов первой необходимости в различные районы страны.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.