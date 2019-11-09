Россия ценит вклад Армении по оказанию гумпомощи Сирии, заявил Лавров

"На фоне прогресса на политической "дорожке" растет потребность в активизации усилий международного сообщества по оказанию всем сирийцам комплексного гуманитарного содействия без каких-либо предварительных условий. Ценим вклад армянской стороны, которая доставляет в Сирию гуманитарную помощь, работает над разминированием и ликвидацией взрывоопасных веществ, а также оказывает медицинское содействие", - сказал Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
Он напомнил, что у России и Армении есть опыт совместных гуманитарных операций.
"Убежден, что эту практику нам необходимо продолжать", - отметил российский министр.
Дипломат подчеркнул, что Россия также активно способствует решению гуманитарных проблем в Сирии: Центр по примирению враждующих сторон на авиабазе Хмеймим на ежедневной основе осуществляет доставку продовольствия и предметов первой необходимости в различные районы страны.
Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.