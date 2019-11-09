Лавров рассказал о значении диалога России и Армении на высшем уровне

"Российско-армянский диалог в верхах, носящий конструктивный, доверительный характер, способствует эффективному решению ключевых вопросов двусторонней повестки дня, позволяет сформировать заделы на будущее", - сказал министр.

Лавров отметил, что Россия остается ведущим экономическим партнером Армении – ее доля во внешней торговле Еревана составляет более 26%.

"Около 45% всех иностранных инвестиций приходится на нашу страну. Реализуется ряд масштабных совместных проектов. В Республике работает свыше двух тысяч предприятий с российским капиталом. Продвигается межрегиональное сотрудничество. Углубляются обмены в сферах культуры, образования, науки, контакты между людьми", - добавил он.

Министр подчеркнул, что, "разумеется, при таком объеме и многогранности связей объективно могут возникать отдельные вопросы, по которым выявляются расхождения".

"Главное, что мы с армянскими друзьями едины в необходимости решать их в конструктивном ключе, выходить на взаимоприемлемые развязки. Для урегулирования возникающих проблем у нас налажены эффективные механизмы. В будущее российско-армянских отношений смотрим с оптимизмом", - заключил Лавров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Армению может состояться во второй половине следующего года.