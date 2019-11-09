Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T12:07Z
https://ria.ru/20191109/1560749391.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155932/99/1559329900_0:242:2941:1896_1036x0_80_0_0_ca232db79f30ba5fb9b807e9e4dd2a2a.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о значении диалога России и Армении на высшем уровне

12:07 09.11.2019
4722
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Диалог России и Армении на высшем уровне способствует решению ключевых вопросов двусторонней повестки дня, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
"Российско-армянский диалог в верхах, носящий конструктивный, доверительный характер, способствует эффективному решению ключевых вопросов двусторонней повестки дня, позволяет сформировать заделы на будущее", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:03РИА Новости
Новые власти Армении настроены укреплять отношения с Россией, заявил Лавров
Лавров отметил, что Россия остается ведущим экономическим партнером Армении – ее доля во внешней торговле Еревана составляет более 26%.
"Около 45% всех иностранных инвестиций приходится на нашу страну. Реализуется ряд масштабных совместных проектов. В Республике работает свыше двух тысяч предприятий с российским капиталом. Продвигается межрегиональное сотрудничество. Углубляются обмены в сферах культуры, образования, науки, контакты между людьми", - добавил он.
Министр подчеркнул, что, "разумеется, при таком объеме и многогранности связей объективно могут возникать отдельные вопросы, по которым выявляются расхождения".
"Главное, что мы с армянскими друзьями едины в необходимости решать их в конструктивном ключе, выходить на взаимоприемлемые развязки. Для урегулирования возникающих проблем у нас налажены эффективные механизмы. В будущее российско-армянских отношений смотрим с оптимизмом", - заключил Лавров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Армению может состояться во второй половине следующего года.
Путин и Пашинян в начале октября провели в Ереване переговоры на полях заседания Высшего евразийского экономического совета, обсуждались вопросы двусторонней повестки.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
24 октября, 14:18РИА Новости
Замглавы МИД России обсудил с коллегой из Армении интеграцию в рамках СНГ
1530013
Обсудить 0
Никол ПашинянСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
Здание Министерства иностранных дел РФ
Заместители глав МИД России и Ирана обсудили двусторонние отношения
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Зоны свободной торговли России
Зоны свободной торговли России
КПП на российско-казахстанской границе
Россия и Казахстан определили границу между странами
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Первый грузовой поезд, следующий из Китая в Европу, пересек пролив Босфор
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Самолет авиакомпании Red Wings
Red Wings сможет летать из "Жуковского" в Китай и Италию
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Аракчи объяснил, почему Иран до сих пор не вышел из СВПД
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
В Сети обсуждают высказывания Чубайса в фильме об СССР
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния