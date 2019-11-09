Лавров заявил о существенном прогрессе в сирийском урегулировании

"Так, 30 октября в Женеве открылось первое заседание сирийского Конституционного комитета, в котором принимают участие представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Напомню, что решение о его создании было принято по итогам Конгресса сирийского национального диалога в январе 2018 года в Сочи. Впервые удалось запустить прямой межсирийский диалог по вопросам, связанным с Основным законом САР", - сказал министр.

Глава МИД РФ также напомнил о договоренностях, достигнутых по итогам переговоров лидеров России и Турции в Сочи 22 октября, в том числе о российско-турецком меморандуме, который стал важным шагом на пути восстановления территориальной целостности Сирии.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.