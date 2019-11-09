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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил о существенном прогрессе в сирийском урегулировании

12:03 09.11.2019 (обновлено: 12:14 09.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В политическом процессе сирийского урегулирования удалось достичь существенного прогресса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На этом направлении в последнее время удалось достичь весьма существенного прогресса", - сказал Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс", отвечая на вопрос о том, как бы он оценил ход политического процесса урегулирования в Сирии.
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Он подчеркнул, что лидирующая роль в этом вопросе принадлежит астанинскому формату (Россия, Турция, Иран).
"Так, 30 октября в Женеве открылось первое заседание сирийского Конституционного комитета, в котором принимают участие представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Напомню, что решение о его создании было принято по итогам Конгресса сирийского национального диалога в январе 2018 года в Сочи. Впервые удалось запустить прямой межсирийский диалог по вопросам, связанным с Основным законом САР", - сказал министр.
Глава МИД РФ также напомнил о договоренностях, достигнутых по итогам переговоров лидеров России и Турции в Сочи 22 октября, в том числе о российско-турецком меморандуме, который стал важным шагом на пути восстановления территориальной целостности Сирии.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ШойгуРоссияСергей ЛавровСирияВ мире
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