В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 048 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 164 человека (женщин – 49, детей – 84), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 884 человека (женщин – 265, детей – 451)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулись два сирийца.

По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.