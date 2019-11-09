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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:24 09.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 048 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 164 человека (женщин – 49, детей – 84), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 884 человека (женщин – 265, детей – 451)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны вернулись два сирийца.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Война в СирииСирияИорданияЛиван
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