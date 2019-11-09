В правительстве приняли к сведению доклад о переходе на цифровое вещание

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг приняло к сведению доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова по вопросу перехода РФ на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания, сообщается на сайте кабинета министров.
На заседании рассматривались вопросы об итогах перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в РФ.
"Принять к сведению доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Россия в 2019 году переходила от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.