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РИА Новости

В правительстве приняли к сведению доклад о переходе на цифровое вещание

09:26 09.11.2019 (обновлено: 09:29 09.11.2019)
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг приняло к сведению доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова по вопросу перехода РФ на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания, сообщается на сайте кабинета министров.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
8 ноября, 20:13РИА Новости
Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"
На заседании рассматривались вопросы об итогах перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в РФ.
"Принять к сведению доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Россия в 2019 году переходила от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
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Переход на цифровое телевидениеРоссияОбщество
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