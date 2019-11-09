В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 ноября украинские силовики два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 8 ноября... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Нижнее Лозовое.