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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:34 09.11.2019 (обновлено: 08:38 09.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 ноября украинские силовики два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 8 ноября... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному республике населенному пункту Нижнее Лозовое.
Станица Луганская
8 ноября, 18:18РИА Новости
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СЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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