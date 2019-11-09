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РИА Новости

Помпео призвал Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ положенные права

05:55 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу призвал Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ положенные им права и иммунитет.
Ранее инспектор МАГАТЭ был задержан в иранском городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод, поскольку во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.
"Инспекторы МАГАТЭ должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою важнейшую работу... Мы призываем Иран немедленно урегулировать все открытые вопросы с МАГАТЭ и предоставить инспекторам агентства полномочия и иммунитет, на которые они имеют право", - говорится в заявлении госсекретаря.
Сам инцидент Помпео назвал "возмутительным и необоснованным актом запугивания".
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Кроме того, госсекретарь упомянул недавнее заседание совета управляющих МАГАТЭ, на котором, по его словам, обсуждался вопрос о незадекларированных ядерных материалах Ирана. "Иран не имеет никакого правдоподобного объяснения (происхождения) обнаруженных материалов и должен объяснить, откуда эти ядерные материалы взялись и где они находятся в настоящее время", - отметил Помпео.
Он также вновь заявил, что заключенный Ираном и другими странами в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий "является как ложным, так и мошенническим".
США вышли из соглашения 8 мая 2018 года. Иран ответил ровно год спустя. Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД на первом этапе касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.
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Майк ПомпеоМАГАТЭИранСШАВ мире
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