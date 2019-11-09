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РИА Новости

Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

05:44 09.11.2019 (обновлено: 15:39 09.11.2019)
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© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Мемориальный комплекс "Берлинская стена" в Берлине, на Бернауэрштрассе
 Мемориальный комплекс Берлинская стена в Берлине, на Бернауэрштрассе
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Мемориальный комплекс "Берлинская стена" в Берлине, на Бернауэрштрассе. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Suddeutsche Zeitung в преддверии 30-летнего юбилея падения Берлинской стены, который отмечается 9 ноября.
По ее словам, надежды на то, что процесс пройдет быстро, не оправдались. "Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены. — Прим. ред.) была надежда, что это произойдет быстрее", — подчеркнула Меркель.
Канцлер Германии отметила, что тема падения Берлинской стены активнее обсуждается в немецком обществе из-за роста националистических и протекционистских тенденций в мире.
Меркель попросила набраться терпения и дождаться преодоления этих различий, а также "научиться сносить трудности свободы". При этом она пояснила, что под трудностями понимает принятие решений.
Жители ГДР ломают Берлинскую стену
7 ноября, 13:09Подкасты - Радио Sputnik
За стеной: как жил разделенный на две части Берлин Попыток пересечь Берлинскую стену было более 50 тысяч, лишь десятая часть стала успешной. Бежали по разным причинам – воссоединение семей и возлюбленных, поиски лучшей жизни. О самых необычных случаях – во второй части спецпроекта радио Sputnik "Берлинская стена".
Берлинская стена — оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 по 9 ноября 1989 года. Она не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.
Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль. Третьего октября 1990 года ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
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30 лет со дня падения Берлинской стеныАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Похоже что деменция у старушки прогрессирует..., как раз самые здравомыслящие немцы живут на востоке, только они почему-то не поддерживают её партию.
9 ноября, 05:53
Александр Максименко
1820005
Оригинально - две Германии без стены...
9 ноября, 05:51
VVitaliyTitov125
2110000
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