Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

По ее словам, надежды на то, что процесс пройдет быстро, не оправдались. "Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены. — Прим. ред.) была надежда, что это произойдет быстрее", — подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии отметила, что тема падения Берлинской стены активнее обсуждается в немецком обществе из-за роста националистических и протекционистских тенденций в мире.

Меркель попросила набраться терпения и дождаться преодоления этих различий, а также "научиться сносить трудности свободы". При этом она пояснила, что под трудностями понимает принятие решений.

Берлинская стена — оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 по 9 ноября 1989 года. Она не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.