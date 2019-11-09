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РИА Новости

Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине

03:49 09.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в Берлине провел встречу с вице-канцлером Германии и министром финансов Олафом Шольцем и обсудил торговлю, телекоммуникации, НАТО и Украину, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь Помпео и вице-канцлер Шольц поделились мнениями о необходимости устранения нетарифных барьеров в торговле, обеспечения безопасности критически важной телекоммуникационной инфраструктуры и поддержки Украины против российской агрессии", - говорится в сообщении.
Госсекретарь и вице-канцлер также обсудили важность инвестиций странами Североатлантического альянса в свою оборону, чтобы у них были "возможности, необходимые для противодействия угрозам против НАТО".
Помпео находится с визитом в Германии в связи с празднованием 30-летия падения Берлинской стены. В пятницу он провел встречу с федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Под "российской агрессией" в США традиционно понимают события в Крыму и в Донбассе.
Госсекретарь США Майк Помпео
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