Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в Берлине провел встречу с вице-канцлером Германии и министром финансов Олафом Шольцем и обсудил торговлю, телекоммуникации, НАТО и Украину , сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и вице-канцлер Шольц поделились мнениями о необходимости устранения нетарифных барьеров в торговле, обеспечения безопасности критически важной телекоммуникационной инфраструктуры и поддержки Украины против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Госсекретарь и вице-канцлер также обсудили важность инвестиций странами Североатлантического альянса в свою оборону, чтобы у них были "возможности, необходимые для противодействия угрозам против НАТО".

Помпео находится с визитом в Германии в связи с празднованием 30-летия падения Берлинской стены. В пятницу он провел встречу с федеральным канцлером Ангелой Меркель.