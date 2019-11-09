В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина

МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения мексиканской армии обнаружили и изъяли в штате Тамаулипас на севере страны вторую за месяц крупную партию кокаина стоимостью около 2 миллионов долларов.

"Военнослужащие КПП "Ла Кома" произвели досмотр грузовика с тентом, следующего в Рейносу (город на границе с США - прим. ред.), Тамаулипас. Сканирование гамма-излучением позволило обнаружить аномалии внутри груза", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

По информации минобороны, масса изъятого из двойного дна грузовика вещества с характеристиками, идентичными кокаину, составляла около 153 килограммов, а рыночная стоимость составляет почти 37 миллионов песо (2 миллиона долларов). Водитель грузовика задержан.

Менее четырех недель назад аналогичным способом военные задержали партию наркотика весом 226 килограммов. Рентген-сканеры для транспорта, которыми пользуются в Мексике всё шире, позволяют силовым структурам контролировать и пресекать трафик наркотиков и людей в направлении границы с США.

В начале месяца военные отчитались об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти штатов. Общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.