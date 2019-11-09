Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя- РИА Новости. Университет Педро де Вальдивии в центре Университет Педро де Вальдивии в центре Сантьяго был ограблен и подожжен на фоне протестов в Чили, сообщает телеканал 24 Horas

На видео, опубликованном полицией, видно как горит здание неподалеку от большого митинга, проходящего на площади Италии в столице.

На месте работало 18 пожарных расчетов, с огнем удалось справиться, но пострадал один пожарный.

В настоящее время руководство университета находится на месте пожара, чтобы оценить его ущерб.