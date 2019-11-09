Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили

На видео, опубликованном полицией, видно как горит здание неподалеку от большого митинга, проходящего на площади Италии в столице.
На месте работало 18 пожарных расчетов, с огнем удалось справиться, но пострадал один пожарный.
В настоящее время руководство университета находится на месте пожара, чтобы оценить его ущерб.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.