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РИА Новости

Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили

02:58 09.11.2019
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© REUTERS / Henry RomeroПротесты в Чили
Протесты в Чили
© REUTERS / Henry Romero
Протесты в Чили
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя- РИА Новости. Университет Педро де Вальдивии в центре Сантьяго был ограблен и подожжен на фоне протестов в Чили, сообщает телеканал 24 Horas.
На видео, опубликованном полицией, видно как горит здание неподалеку от большого митинга, проходящего на площади Италии в столице.
На месте работало 18 пожарных расчетов, с огнем удалось справиться, но пострадал один пожарный.
В настоящее время руководство университета находится на месте пожара, чтобы оценить его ущерб.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
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