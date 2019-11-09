Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда

"Я пребываю в благословенной Мекке возле стен Каабы – священного храма. С удовольствием поздравляю всех правоверных российских мусульман с Днем рождения пророка Мухаммеда. Это одно из самых радостных событий в календаре правоверного мусульманина, так как именно с рождения пророка Мухаммеда связано ниспослание Корана, (начало – ред.) самой религии – ислам", – сказал РИА Новости Дамир Мухетдинов.

"Во всех крупных мечетях – как в городах, так и в селах – верующие собираются для вечерних молитв, на полуденную молитву, рассказывают истории из жизни пророка Мухаммеда. Еще люди приносят в жертву животных, устраивают обильные угощения, делятся радостью. Например, в Чечне, Ингушетии, Дагестане этот праздник приобретает республиканский масштаб", - рассказал Мухетдинов.

Он также выразил надежду на то, что праздник с каждым годом будет все более масштабным.

Мавлид, или День рождения пророка Мухаммеда – ежегодный праздник мусульман разных стран. Его отмечают в третий месяц по мусульманскому календарю (лунному). Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В 2019 году праздник начинается вечером 8 ноября и продлится до 9 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью с 11 на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю – это случилось 22 апреля 577 года в Мекке (сейчас – Саудовская Аравия).