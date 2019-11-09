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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда

00:16 09.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПразднование Дня рождения Пророка Мухаммеда
Празднование Дня рождения Пророка Мухаммеда
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Празднование Дня рождения Пророка Мухаммеда. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ), ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов поздравил мусульман с этим важным праздником.
"Я пребываю в благословенной Мекке возле стен Каабы – священного храма. С удовольствием поздравляю всех правоверных российских мусульман с Днем рождения пророка Мухаммеда. Это одно из самых радостных событий в календаре правоверного мусульманина, так как именно с рождения пророка Мухаммеда связано ниспослание Корана, (начало – ред.) самой религии – ислам", – сказал РИА Новости Дамир Мухетдинов.
По его словам, в последние годы традиция празднования Дня рождения пророка широко распространилась в нашей стране.
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"Во всех крупных мечетях – как в городах, так и в селах – верующие собираются для вечерних молитв, на полуденную молитву, рассказывают истории из жизни пророка Мухаммеда. Еще люди приносят в жертву животных, устраивают обильные угощения, делятся радостью. Например, в Чечне, Ингушетии, Дагестане этот праздник приобретает республиканский масштаб", - рассказал Мухетдинов.
Он также выразил надежду на то, что праздник с каждым годом будет все более масштабным.
Мавлид, или День рождения пророка Мухаммеда – ежегодный праздник мусульман разных стран. Его отмечают в третий месяц по мусульманскому календарю (лунному). Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В 2019 году праздник начинается вечером 8 ноября и продлится до 9 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью с 11 на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю – это случилось 22 апреля 577 года в Мекке (сейчас – Саудовская Аравия).
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Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновПророк МухаммедРоссия
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