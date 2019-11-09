В Нижнем Новгороде таксист до смерти забил пассажира на глазах у коллег

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Вечером 7 ноября в Нижнем Новгороде погиб 37-летний мужчина: он повздорил с таксистом, тот вызвал на подмогу нескольких коллег, завязалась драка. Все развивалось стремительно — в какой-то момент пассажир упал и больше не поднялся. Есть несколько версий того, из-за чего начался конфликт. Первая — пассажир перепутал адреса при заказе, вторая — что он отказался оплачивать химчистку салона. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дал сдачи

Видео разборок между таксистами и пассажиром разлетелось по нижегородским пабликам. На записи видно, как крупного мужчину (судя по походке, он был не совсем трезв) толкает в спину один из водителей, а тот налетает на него с кулаками. Таксист, в свою очередь, дает сдачи, двое его коллег наблюдают, но не вмешиваются. Пассажир падает и ударяется при этом головой о стоящую поблизости машину. К нему подбегает водитель, наносит еще несколько ударов, после чего таксисты уходят, а мужчина остается неподвижно лежать на земле.

Потасовка произошла во дворе дома № 3 по улице генерала Штеменко. Как рассказали РИА Новости нижегородцы, работающие в парикмахерской по соседству, в половине восьмого вечера на месте уже были оперативники: "К нам заходит клиентка, спрашивает: "Что случилось? Там человек лежит на земле, полиция приехала".

"Заснул, положил ноги на сиденье"

Нижегородский таксист Вячеслав Печкин (имя изменено по его просьбе) узнал подробности инцидента от коллег по цеху и поделился ими с РИА Новости.

По его словам, события развивались следующим образом. Водитель вез нетрезвого пасажира, тот во время поездки заснул и положил ноги на сиденье. Таксист связался по рации с коллегами, чтобы посоветоваться, что делать в таком случае. Большинство ответили: лучше высадить, но друзья водителя сказали, чтобы вез по адресу, а они сейчас приедут на подмогу.

"Тогда он решил срубить бабла: стрясти с пассажира деньги на оплату химчистки салона. По приезде его вытащили из салона — что было дальше, можно посмотреть на видео. Конечно, за испачканный салон нужно заплатить, но эти вопросы не должны решаться подобным способом. Теперь будут думать, что все таксисты такие, — очень плохо", — говорит Вячеслав.

Печкин сообщил, что тот, кто избивал, — не таксист, который был за рулем, а его друг. "Сам водитель ничего не делал, он трус. Но виноваты все: не только тот, что бил, но и тот, что вез и решил стрясти денег", — уверен собеседник.

Также он упомянул: пассажира привезли не по тому адресу — тот сам перепутал улицы, когда вызывал машину. "Но не убивать же за это". Печкин не уточнил, что именно послужило причиной конфликта: отказ оплачивать химчистку или требование отправиться по нужному адресу.

"Смерть по неосторожности"

Следственный отдел Советского района Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Оперативники СК устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц, назначены судебно-медицинские экспертизы. О задержании подозреваемых на момент публикации официальной информации не было.

А вот в социальных сетях мнения разделились: одни осуждают водителей, которые "за сто рублей убили человека", другие же встали на защиту "простых работяг-таксистов". Часть пользователей настаивает: перевозчики не думали об убийстве и хотели только "проучить" скандального пассажира, в то время как погиб он из-за несчастного случая — от удара головой о бампер машины.

Тело на свалку

Инциденты в такси — не редкость. Так, в мае в Липецке из-за конфликта с водителем на глазах у жены погиб отец пятерых детей. Преступника задержали по горячим следам — ранее он был судим за грабеж.

А весной в Махачкале таксист подрался с пьяным пассажиром и во время потасовки нанес ему несколько ножевых ударов. После попытался исправить ситуацию и отвез пострадавшего в больницу, однако спасти его не смогли.

Впрочем, зачинщиками часто выступают и сами пассажиры. В сентябре в Ростовской области двое подростков попытались ограбить таксиста, а получив отпор, едва не забили его до смерти куском асфальта. Одного из подозреваемых задержали, второго еще ищут.

В начале октября приговорили к 18 годам лишения свободы преступника, убившего таксиста в Сочи, чтобы завладеть его имуществом. Он несколько раз ударил водителя ножом, после чего отнес тело жертвы и личные вещи на свалку и сжег.