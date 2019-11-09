Меньше, чем у кроманьонцев. Ученые объяснили, почему человечество глупеет

Меньше, чем у кроманьонцев. Почему человеческий мозг скукоживается?

© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, Depositphotos/SarkisSeysian Меньше, чем у кроманьонцев. Почему человеческий мозг скукоживается?

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. За последние полвека человечество в целом поглупело, выяснили ученые. Начиная с середины 1970-х годов показатели IQ падали в среднем на семь пунктов для каждого следующего поколения. Одни специалисты связывают это с продолжающейся эволюцией человека, другие — с законами генетики, третьи — со стремительным развитием технологий. РИА Новости разбиралось, в чем причина снижения интеллекта.

Помериться объемами

У верхнепалеолитических людей и неандертальцев мозг был крупнее нашего. В среднем у мужчин его объем составлял больше 1500 кубических сантиметров против современных 1425. Были ли они умнее нынешних Homo sapiens — большой вопрос, но некоторые исследователи находят положительную корреляцию (пусть и незначительную) между размерами этого органа и уровнем интеллекта.

По мнению российского антрополога Станислава Дробышевского, большой размер мозга древних людей, скорее всего, обусловлен суровыми условиями существования. Кроманьонцам и неандертальцам все жизненно важные сведения приходилось держать в голове, так как искусственные носители информации, например книги, еще не изобрели, а умудренные опытом старики встречались крайне редко. Ведь средняя продолжительность жизни была очень мала.

Современные люди, наоборот, оказались практически в тепличных условиях — одежду, пищу, информацию они получают уже в готовом виде, а накопленные поколениями знания хранятся на внешних носителях. В такой обстановке большой прожорливый мозг, потребляющий до 20 процентов вырабатываемой организмом энергии, становится не нужен. Вероятно, поэтому в последние 25 тысяч лет наблюдается его постепенное усыхание. Причем за предыдущие десять тысяч лет он ужался почти на пять процентов.

Антропологи из Чикагского университета связывают такое заметное уменьшение мозга с мутацией, которая появилась у земледельцев Ближнего Востока около шести тысяч лет назад. Сегодня большая часть представителей человеческой популяции — ее носители, поэтому тенденция, по всей видимости, сохранится.

Прогресс не на пользу

По мнению генетика из Стэндфордского университета (США) Джеральда Крэбтри, за последние три тысячи лет человечество перенесло как минимум две генетические мутации, плохо сказавшиеся на интеллекте. В будущем, скорее всего, произойдет еще несколько подобных изменений. К такому выводу он пришел, основываясь на частоте, с которой в человеческом геноме возникают вредные мутации, и предполагаемом количестве "умных" генов.

Ученый указывает, что скачок в развитии когнитивных способностей и оптимизация работы генов, отвечающих за интеллект, случились еще до того, как наши предки вышли из Африки. Там им приходилось существовать в довольно суровых условиях, поэтому выживали самые сильные, умные и наиболее приспособленные к среде обитания. Иными словами, естественный отбор работал на улучшение интеллекта.

После миграции в Европу человеческая жизнь значительно упростилась. Развитие сельского хозяйства, возникновение городов, прогресс медицины фактически свели на нет естественный отбор. В популяции появилось большое число индивидов с плохими мутациями в ДНК. В результате интеллект стал постепенно снижаться.

Глобальное падение интеллекта

Парадоксально, но в ХХ веке фиксировалось повышение уровня интеллекта. Это обнаружил в 1984 году американский психолог Джеймс Флинн, вычисливший, что с 1932-го по 1978 год в США средний показатель IQ увеличился почти на 14 пунктов. Его данные впоследствии подтвердились во многих странах.

Однако в прошлом году норвежские ученые, проанализировав результаты тестов более семисот тысяч человек, пришли к выводу , что начиная с 1970-х годов средние показатели интеллекта постепенно падают — примерно на семь пунктов для каждого следующего поколения. Так, IQ рожденных в 1969 году примерно на три балла выше, чем у людей, которые старше их на семь лет, — 102,3 против 99,5. Но затем ситуация меняется: у прошедших тест добровольцев, появившихся на свет в 1989 году, средний результат уже меньше — 99,4 балла.

Это явление прослеживается даже в отдельных семьях, где старшие братья лучше проходили испытания на интеллект, чем младшие. А значит, дело, по-видимому, не в демографической ситуации или распространении менее удачных генов в популяции, отмечают авторы работы. Вероятно, на падение показателей IQ, с одной стороны, влияет перемена образа жизни — развитие технологий, изменения в образовании и воспитании, а с другой — несовершенство самого теста, который не способен оценить уровень интеллекта современного человека.

© Источник: Bernt Bratsberg and Ole Rogeberg, Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. PNAS June 26, 2018 115 (26) 6674-6678; https://doi.org/10.1073/pnas.1718793115 Изменение среднего показателя IQ по годам рождения. Использовались данные семисот тысяч норвежцев, появившихся на свет между 1962-м и 1991 годом © Источник: Bernt Bratsberg and Ole Rogeberg, Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. PNAS June 26, 2018 115 (26) 6674-6678; https://doi.org/10.1073/pnas.1718793115 Изменение среднего показателя IQ по годам рождения. Использовались данные семисот тысяч норвежцев, появившихся на свет между 1962-м и 1991 годом

Кроме того, когнитивные способности людей могут снижаться из-за сильного загрязнения окружающей среды, отмечают испанские исследователи. Они замерили уровень вредных примесей в воздухе около 39 начальных школ в Барселоне, а затем протестировали интеллект учеников. В экологически благополучных районах результаты у школьников в среднем были лучше.