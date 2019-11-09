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РИА Новости
РИА Наука

Меньше, чем у кроманьонцев. Ученые объяснили, почему человечество глупеет

08:00 09.11.2019 (обновлено: 08:47 09.11.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, Depositphotos/SarkisSeysianМеньше, чем у кроманьонцев. Почему человеческий мозг скукоживается?
Меньше, чем у кроманьонцев. Почему человеческий мозг скукоживается?
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, Depositphotos/SarkisSeysian
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. За последние полвека человечество в целом поглупело, выяснили ученые. Начиная с середины 1970-х годов показатели IQ падали в среднем на семь пунктов для каждого следующего поколения. Одни специалисты связывают это с продолжающейся эволюцией человека, другие — с законами генетики, третьи — со стремительным развитием технологий. РИА Новости разбиралось, в чем причина снижения интеллекта.

Помериться объемами

У верхнепалеолитических людей и неандертальцев мозг был крупнее нашего. В среднем у мужчин его объем составлял больше 1500 кубических сантиметров против современных 1425. Были ли они умнее нынешних Homo sapiens — большой вопрос, но некоторые исследователи находят положительную корреляцию (пусть и незначительную) между размерами этого органа и уровнем интеллекта.
По мнению российского антрополога Станислава Дробышевского, большой размер мозга древних людей, скорее всего, обусловлен суровыми условиями существования. Кроманьонцам и неандертальцам все жизненно важные сведения приходилось держать в голове, так как искусственные носители информации, например книги, еще не изобрели, а умудренные опытом старики встречались крайне редко. Ведь средняя продолжительность жизни была очень мала.
Современные люди, наоборот, оказались практически в тепличных условиях — одежду, пищу, информацию они получают уже в готовом виде, а накопленные поколениями знания хранятся на внешних носителях. В такой обстановке большой прожорливый мозг, потребляющий до 20 процентов вырабатываемой организмом энергии, становится не нужен. Вероятно, поэтому в последние 25 тысяч лет наблюдается его постепенное усыхание. Причем за предыдущие десять тысяч лет он ужался почти на пять процентов.
Антропологи из Чикагского университета связывают такое заметное уменьшение мозга с мутацией, которая появилась у земледельцев Ближнего Востока около шести тысяч лет назад. Сегодня большая часть представителей человеческой популяции — ее носители, поэтому тенденция, по всей видимости, сохранится.
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Прогресс не на пользу

По мнению генетика из Стэндфордского университета (США) Джеральда Крэбтри, за последние три тысячи лет человечество перенесло как минимум две генетические мутации, плохо сказавшиеся на интеллекте. В будущем, скорее всего, произойдет еще несколько подобных изменений. К такому выводу он пришел, основываясь на частоте, с которой в человеческом геноме возникают вредные мутации, и предполагаемом количестве "умных" генов.
Ученый указывает, что скачок в развитии когнитивных способностей и оптимизация работы генов, отвечающих за интеллект, случились еще до того, как наши предки вышли из Африки. Там им приходилось существовать в довольно суровых условиях, поэтому выживали самые сильные, умные и наиболее приспособленные к среде обитания. Иными словами, естественный отбор работал на улучшение интеллекта.
После миграции в Европу человеческая жизнь значительно упростилась. Развитие сельского хозяйства, возникновение городов, прогресс медицины фактически свели на нет естественный отбор. В популяции появилось большое число индивидов с плохими мутациями в ДНК. В результате интеллект стал постепенно снижаться.
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Глобальное падение интеллекта

Парадоксально, но в ХХ веке фиксировалось повышение уровня интеллекта. Это обнаружил в 1984 году американский психолог Джеймс Флинн, вычисливший, что с 1932-го по 1978 год в США средний показатель IQ увеличился почти на 14 пунктов. Его данные впоследствии подтвердились во многих странах.
Однако в прошлом году норвежские ученые, проанализировав результаты тестов более семисот тысяч человек, пришли к выводу, что начиная с 1970-х годов средние показатели интеллекта постепенно падают — примерно на семь пунктов для каждого следующего поколения. Так, IQ рожденных в 1969 году примерно на три балла выше, чем у людей, которые старше их на семь лет, — 102,3 против 99,5. Но затем ситуация меняется: у прошедших тест добровольцев, появившихся на свет в 1989 году, средний результат уже меньше — 99,4 балла.
Это явление прослеживается даже в отдельных семьях, где старшие братья лучше проходили испытания на интеллект, чем младшие. А значит, дело, по-видимому, не в демографической ситуации или распространении менее удачных генов в популяции, отмечают авторы работы. Вероятно, на падение показателей IQ, с одной стороны, влияет перемена образа жизни — развитие технологий, изменения в образовании и воспитании, а с другой — несовершенство самого теста, который не способен оценить уровень интеллекта современного человека.
© Источник: Bernt Bratsberg and Ole Rogeberg, Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. PNAS June 26, 2018 115 (26) 6674-6678; https://doi.org/10.1073/pnas.1718793115Изменение среднего показателя IQ по годам рождения. Использовались данные семисот тысяч норвежцев, появившихся на свет между 1962-м и 1991 годом
Изменение среднего показателя IQ по годам рождения
© Источник: Bernt Bratsberg and Ole Rogeberg, Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. PNAS June 26, 2018 115 (26) 6674-6678; https://doi.org/10.1073/pnas.1718793115
Изменение среднего показателя IQ по годам рождения. Использовались данные семисот тысяч норвежцев, появившихся на свет между 1962-м и 1991 годом
Кроме того, когнитивные способности людей могут снижаться из-за сильного загрязнения окружающей среды, отмечают испанские исследователи. Они замерили уровень вредных примесей в воздухе около 39 начальных школ в Барселоне, а затем протестировали интеллект учеников. В экологически благополучных районах результаты у школьников в среднем были лучше.
Похожие данные получили ученые из Ланкастерского университета (Великобритания), проанализировав выборку из 18 тысяч маленьких британцев. Они обнаружили, что дети с умственной отсталостью чаще своих сверстников проживают в местах с высоким загрязнением воздуха.
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РИА НауканеандертальцыинтеллектОткрытия - РИА НаукаЧикагский университетСША
Популярные комментарии
Носители вредных мутаций в примитивных обществах не выживали и не успевали дать неполноценное потомство. В наше время больные особи успешно плодятся и передают свои вредные признаки дальнейшим поколениям. Впридачу сейчас об этом даже заикаться нельзя - заклюют.
9 ноября, 15:13
big_medved
1100002
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