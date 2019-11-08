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РИА Новости

ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе

23:45 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Отсутствие вооруженных людей на участках разведения сил и средств в Донбассе является одним из условий отвода сил в Донбассе, говорится в заявлении руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко, предоставленном РИА Новости.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник предупредил, что в случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республика ответит введением в эту зону подразделений МГБ и МВД ЛНР.
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Вчера, 15:51РИА Новости
Украинские силовики подтвердили готовность начать отвод сил у Петровского
"В соответствии с пунктом 9 Рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года нахождение сил и/или средств на участках разведения является нарушением, на которое руководство Вооруженных сил Украины должно оперативно реагировать для их устранения. Другими словами, в случае прибытия в районы разведения подразделений Нацгвардии и полиции, ВСУ просто обязаны их оттуда выдворить", - говорится в заявлении Филипоненко.
Он уточнил, что после разведения разрешено нахождение на участках только офицерам СЦКК.
"Дополнение к комплексу мер определяет, что под термином Вооруженные силы Украины понимаются вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины. Поэтому высказанное господином Тейлором "мнение" о возможности замены украинских военнослужащих на нацгвардейцев можно рассматривать, как поощрение Киева к нарушению Минских договоренностей", - уточнил Филипоненко.
Руководитель СЦКК призвал подобными заявлениями "представителей Западных стран" не провоцировать Киев на нарушение минских договоренностей.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРМВД ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскВ мире
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