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РИА Новости

Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами

23:23 08.11.2019 (обновлено: 23:33 08.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи", опубликованном на YouTube.
Он отметил, что вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме "нескольких тысяч идиотов". Также экс-министр финансов выразил мнение, что советские граждане были лентяями.
"Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила", — описал он отношение советских людей к труду.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
14 апреля, 18:39РИА Новости
Чубайс считает, что ему уже пора на пенсию
По мнению Чубайса, все началось с крестьянства.
"Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: "Как дела?" — "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". — "Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо". Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот", — рассуждает Чубайс.
Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации руководство СССР.
"В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", — заявил глава "Роснано".
Фильм Алексея Пивоварова "Гибель империи" вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Х Гайдаровском форуме. 16 января 2019
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Чубайс объяснил фразу "во всем виноват Чубайс"
1446416982
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Алексей ПивоваровРоснаноАнатолий ЧубайсРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
В то время, как 250 миллионов идиотов строили БАМ, ГЭС, запускали космические корабли, самый умный Чубайс спекулировал вареными джинсами и потому может теперь поплёвывать на всех наносемечками.
8 ноября, 23:27
Von Stirliz
10110002
Я уверен, что большинство жителей страны, глядя на итоги приватизации, в один голос заявят, что в их жизни не было ничего омерзительнее, чем Чубайс.
8 ноября, 23:32
Максим Савин
9100002
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