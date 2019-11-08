Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи", опубликованном на YouTube.
Он отметил, что вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме "нескольких тысяч идиотов". Также экс-министр финансов выразил мнение, что советские граждане были лентяями.
"Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила", — описал он отношение советских людей к труду.
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По мнению Чубайса, все началось с крестьянства.
"Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: "Как дела?" — "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". — "Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо". Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот", — рассуждает Чубайс.
Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации руководство СССР.
"В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", — заявил глава "Роснано".
Фильм Алексея Пивоварова "Гибель империи" вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции.
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