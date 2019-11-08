Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами

"Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: "Как дела?" — "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". — "Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо". Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот", — рассуждает Чубайс.