Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T23:16Z
https://ria.ru/20191108/1560742565.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/99/1560739959_0:64:1264:775_1036x0_80_0_0_58d44232ce43b85811fc935d0f24adfe.jpg
РИА Новости

В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки

23:16 08.11.2019
1175
© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
© Sputnik / Alex Shlamov
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У кинотеатров "Амирани" в Тбилиси и "Аполо" в Батуми прошли акции протеста против шведско-грузинской драмы о нетрадиционной любви "А потом мы танцевали". Об этом сообщает Sputnik Грузия.
В обоих городах на месте работали усиленные наряды полиции. Акции организовали представители ультранационалистической организации "Грузинский марш", чтобы сорвать показ художественного фильма о жизни молодого танцовщика, который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника.
Урок биологии
30 марта, 08:00РИА Новости
"Учите химии, а не гомосексуализму!" Родители учеников в Европе возмущены
Демонстранты принесли с собой плакаты с надписями "Не превращайте Грузию в Содом и Гоморру" и "Узаконивание и пропаганда мужеложства - геноцид народа". Некоторые из них взрывали петарды.
Перед началом фильма стражи порядка помогали войти в здание зрителям, у которых были билеты. При этом участники протестов оскорбляли тех, кто пришел посмотреть картину.
В течение всего сеанса митингующие пытались ворваться в кинотеатр, однако их сдерживали полицейские. В какой-то момент между ними произошла потасовка.
© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси
По словам организаторов, акция протеста задумывалась как мирная. По данным МВД, в грузинской столице задержали 11 человек.
Мужчина и женщина
14 декабря 2017, 08:00РИА Новости
В Германии признали третий пол. А как же остальные 75?
В результате беспоряков в Тбилиси пострадала девушка, которая пришла посмотреть картину. Она поделилась снимком в фейсбуке, на котором видно, что у нее рассечена бровь.
Кроме того, участники протестов повредили полицейскую машину.
Премьера фильма Левана Акина "А потом мы танцевали" (Then We Danced) состоялась на Каннском фестивале, где картина заняла седьмое место в десятке лучших фильмов. Разрешение на показ ленты получили более 20 стран.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада
26 октября, 19:01РИА Новости
Эстонские консерваторы выступили за прекращение госфинансирования ЛГБТ
64220214
Обсудить 1
SputnikГрузияВ мире
Рекомендуем
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Патриарх Александрийский Феодор II
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Вагон СВ поезда Таврия
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Концерт Русская песня в культурном центре Русской православной церкви в Страсбурге в исполнении московского вокального трио Настроение.
"Русская песня" в новом центре РПЦ в Страсбурге покорила европейцев
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Польские СМИ назвали Макрона "полезным идиотом Кремля"
Полиция
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Словарь русского языка
Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об "убогом" русском языке
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Сотрудники спецподразделения французской полиции
СМИ рассказали, чем заняты в ЕС украинские банды, о которых говорил Макрон
Логотип телеканала RT
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
Раковая клетка
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Заседание Басманного суда города Москвы
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
22:08В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Лента новостейМолния