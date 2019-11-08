В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки

В обоих городах на месте работали усиленные наряды полиции. Акции организовали представители ультранационалистической организации "Грузинский марш", чтобы сорвать показ художественного фильма о жизни молодого танцовщика, который радикально меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника.
Демонстранты принесли с собой плакаты с надписями "Не превращайте Грузию в Содом и Гоморру" и "Узаконивание и пропаганда мужеложства - геноцид народа". Некоторые из них взрывали петарды.
Перед началом фильма стражи порядка помогали войти в здание зрителям, у которых были билеты. При этом участники протестов оскорбляли тех, кто пришел посмотреть картину.
В течение всего сеанса митингующие пытались ворваться в кинотеатр, однако их сдерживали полицейские. В какой-то момент между ними произошла потасовка.
© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси
По словам организаторов, акция протеста задумывалась как мирная. По данным МВД, в грузинской столице задержали 11 человек.
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В результате беспоряков в Тбилиси пострадала девушка, которая пришла посмотреть картину. Она поделилась снимком в фейсбуке, на котором видно, что у нее рассечена бровь.
Кроме того, участники протестов повредили полицейскую машину.
Премьера фильма Левана Акина "А потом мы танцевали" (Then We Danced) состоялась на Каннском фестивале, где картина заняла седьмое место в десятке лучших фильмов. Разрешение на показ ленты получили более 20 стран.
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