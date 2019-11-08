Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе

МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Президент Боливии заявил в пятницу, что не намерен отказываться от должности, несмотря на требования оппозиции и беспорядки в стране.

"Хочу заявить вам, братья и сестры, а также всей Боливии и всему миру. Я не откажусь (от президентства - ред.) - нас выбрал народ, и мы уважаем конституцию", - заявил Моралес в ходе выступления, которое транслировал канал Red Uno

Ранее лидер оппозиции Карлос Меса сообщил, что направит конгрессу Боливии письмо с призывом объявить в стране новые выборы до окончания мандата нынешнего президента Эво Моралеса.

В опубликованном письме Меса потребовал создания нового Верховного избирательного суда, который должен будет контролировать новые выборы, и подчеркнул, что мандат Моралеса не должен быть "продлен", поэтому новые выборы должны состояться до 22 января 2020 года. Он также призвал сторонников присоединиться к мирным демонстрациям.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств (ОАГ) и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.