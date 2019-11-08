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РИА Новости

Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии

23:13 08.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Президент Боливии заявил в пятницу, что не намерен отказываться от должности, несмотря на требования оппозиции и беспорядки в стране.
"Хочу заявить вам, братья и сестры, а также всей Боливии и всему миру. Я не откажусь (от президентства - ред.) - нас выбрал народ, и мы уважаем конституцию", - заявил Моралес в ходе выступления, которое транслировал канал Red Uno.
Ранее лидер оппозиции Карлос Меса сообщил, что направит конгрессу Боливии письмо с призывом объявить в стране новые выборы до окончания мандата нынешнего президента Эво Моралеса.
В опубликованном письме Меса потребовал создания нового Верховного избирательного суда, который должен будет контролировать новые выборы, и подчеркнул, что мандат Моралеса не должен быть "продлен", поэтому новые выборы должны состояться до 22 января 2020 года. Он также призвал сторонников присоединиться к мирным демонстрациям.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств (ОАГ) и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.
Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Несколько человек пострадали. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
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