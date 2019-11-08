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РИА Новости

СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев

23:10 08.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Катрин Денев
Актриса Катрин Денев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Французская актриса Катрин Денев хорошо реагирует на лечение и отдыхает после перенесенного ишемического инсульта, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение актрисы.
Как сообщалось ранее, 76-летняя Денев "стала жертвой незначительного, и потом обратимого, ишемического нарушения кровообращения", поступив в одну из парижских больниц в ночь на среду.
"Как говорилось ранее, нет нарушения движений. Она отдыхает, в то время как проходят дополнительные медицинские обследования", - цитирует телеканал источник в окружении актрисы.
Он отметил, что Денев хорошо реагирует на лечение. "Ей очень повезло, она была быстро доставлена в больницу", - отметили в окружении актрисы.
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Катрин ДеневПарижВ мире
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