Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

БРЯНСК, 8 ноя - РИА Новости. Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 18.17 мск в селе Возы Поныровского района.
"Водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1982 года рождения, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась по дороге в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
Женщина перевозила коляску с ребенком 2015 года рождения, от удара коляску отбросило на обочину. В результате ребенок получил ранения. Его доставили в детскую областную больницу.
Сотрудники полиции установили водителя, подозреваемого в совершении ДТП, и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.