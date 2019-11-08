Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

"Водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1982 года рождения, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась по дороге в медицинское учреждение", - сообщает полиция.