Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно

Тип вернувшегося воздушного судна - Embraer-170, сообщается на сайте новосибирского аэропорта. По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту находилось около 50 человек.

По данным Telegram-канала "Сейчас Нижневартовск", который ссылается на источники в оперативных службах аэропорта, после взлета экипаж самолета сообщил о том, что не закрылась передняя стойка шасси, и принял решение о возвращении, при этом никто не пострадал.