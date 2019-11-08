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РИА Новости

Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно

22:58 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-170 авиакомпании S7
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, вылетевший вечером в пятницу из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно, сообщили РИА Новости в представительстве перевозчика в воздушной гавани.
Согласно информации на сайте авиакомпании, рейс S7 5330 вылетел из Нижневартовска в Новосибирск в 22.55 по местному времени (20.55 мск).
"Самолет вернулся обратно. Сейчас работаем с пассажирами", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин возвращения рейса.
Тип вернувшегося воздушного судна - Embraer-170, сообщается на сайте новосибирского аэропорта. По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту находилось около 50 человек.
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По данным Telegram-канала "Сейчас Нижневартовск", который ссылается на источники в оперативных службах аэропорта, после взлета экипаж самолета сообщил о том, что не закрылась передняя стойка шасси, и принял решение о возвращении, при этом никто не пострадал.
На сайте перевозчика в свою очередь указано новое расчетное время вылета рейса в Новосибирск - 3.50 (1.50 мск).
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S7 AirlinesНовосибирскНижневартовскПроисшествия
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