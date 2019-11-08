Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле

Ранее Бабченко сообщил, что уехал из Украины из-за политических убеждений. Журналист допустил, что может вернуться.

"Да даже не знаю как-то... Ездили, ездили, понравилось - приехали", - заявил Бабченко в интервью, отвечая на вопрос журналиста израильского девятого телеканала "Почему Израиль?". На уточнение ведущего надолго ли тот приехал в страну, Бабченко ответил: "Да, собираюсь жить".

Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Бывший тогда премьером Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако уже на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявили в ведомстве, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.