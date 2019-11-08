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РИА Новости

Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле

22:53 08.11.2019
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© AFP 2019 / Sergei Supinsky Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018 года
 Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018 года
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя – РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко, который ранее уехал из Украины, заявил, что собирается жить в Израиле.
Ранее Бабченко сообщил, что уехал из Украины из-за политических убеждений. Журналист допустил, что может вернуться.
"Да даже не знаю как-то... Ездили, ездили, понравилось - приехали", - заявил Бабченко в интервью, отвечая на вопрос журналиста израильского девятого телеканала "Почему Израиль?". На уточнение ведущего надолго ли тот приехал в страну, Бабченко ответил: "Да, собираюсь жить".
Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Бывший тогда премьером Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Однако уже на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявили в ведомстве, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. В организации "Репортеры без границ" выразили негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.
Российский журналист Аркадий Бабченко
3 ноября, 18:00РИА Новости
"Будет жарко — вернусь": Бабченко прокомментировал отъезд из Украины
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Аркадий БабченкоРепортеры без границИзраильУкраинаВ мире
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