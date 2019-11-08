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РИА Новости

Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

22:47 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил жалобу России в споре с Украиной, заявившей о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.
Председательствующий судья Ахмед Юсуф признал юрисдикцию института над разбирательством по этой части.

Дело "Украина против России"

В 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
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Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не является стороной конфликта в Донбассе, а права меньшинств в стране не ущемляются. Представитель Москвы в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции этого международного института.
Кроме того, аргументы украинской стороны сводились к тому, что суд должен был "принять как достоверные" выдвинутые Киевом утверждения, хотя защита предоставила факты, опровергающие обвинения.
"Украина пытается создать себе средства, чтобы опротестовать в суде изменение статуса Крыма под прикрытием искусственных обвинений в расовой дискриминации", – подчеркивал один из адвокатов во время слушаний.
Также МИД России указывал на неполное выполнение Украиной обязательных процессуальных условий: "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража" и проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.
Москва также считает, что позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Представители российской делегации обращались к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".
Также МИД подчеркнул, что иск Украины в суд ООН является продолжением практики злоупотребления Киевом международными инструментами для достижения собственных политических целей.
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Абсурдное обвинение

В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани назвал обвинения Киева абсолютно абсурдными.
По его словам, Россия представила достаточно фактов, указывающих на безапелляционность позиции украинских властей.
Юрист также напомнил об основах конституционного устройства России как федеративного государства и многонациональном составе населения.
"Свыше 142 национальностей живет в России! Назовите хоть одну страну, в которой такое многообразие народов, наций, религий. Россия в принципе не может быть расовонетерпимым, сегрегированным государством ", – сказал Маршани.
Он отметил, что Москва отстаивает интересы национальных меньшинств, сохраняет их, позволяет развиваться, а также строить культурные автономии в рамках общих границ.
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