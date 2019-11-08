Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T22:37Z
https://ria.ru/20191108/1560742084.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/23423/22/234232267_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_8408a202d7ccc794c2aba6b26f123fc7.jpg
РИА Новости

Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник

22:37 08.11.2019
183
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может быть освобожден уже в пятницу после того, как Верховный суд изменил нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.
"Он может покинуть тюрьму в ближайшие несколько часов", - сообщил РИА Новости источник в окружении президента.
Ранее министр юстиции страны Сержиу Мору, который возглавлял процесс в первой инстанции над экс-президентом Лулой и вынес обвинительный приговор, заявил, что выступает против решения верховного суда, однако призвал уважать его.
"Я всегда защищал исполнение приговора по уголовному делу после суда второй инстанции и буду защищать его; решение Федерального верховного суда должно соблюдаться", - подчеркнул Мору.
Паулу Паулинья Гуахахара, коренной индеец, занимавшийся сохранением амазонских лесов, убитый незаконными лесозаготовителями
5 ноября, 03:56РИА Новости
В Бразилии индейцев будут обучать самообороне после убийства их лидера
Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывает наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.
По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
7 ноября, 11:16РИА Новости
Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
400010
Обсудить 0
OdebrechtЛуис Инасиу Лула да СилваРио-де-Жанейро (штат)БразилияВ мире
Рекомендуем
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
Квартиру бывшего кировского губернатора Белых выставили на торги
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Актриса Анастасия Заворотнюк
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы разоружения
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке
Россия в контексте невыдачи виз потребует равенства для всех стран ООН
Митинг против НАТО в Белграде
Политик объяснил давление НАТО на Сербию
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018
Адвокаты экс-президента Бразилии ходатайствовали о его освобождении
На борту самолета
На Бали более 20 пассажиров сняли с рейса из-за внешнего вида
Заседание Басманного суда города Москвы
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Русские торги аукционного дома MacDougall's
Работы Кустодиева и Гончаровой станут топ-лотами торгов MacDougall's
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским
Раковая клетка
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Наталья Потанина
Потанин выиграл дело о разделе имущества с бывшей супругой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
01:28Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
Лента новостейМолния