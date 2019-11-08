В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытое горение сухой травы общей протяженностью по фронту 10 километров, угрожавшее жилым домам в Алтайском районе Хакасии, ликвидировано, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что пал сухой травы подошел на расстояние одного километра к жилым домам в Алтайском районе Хакасии.
"В 01.15 9 ноября (21.15 8 ноября мск) - ликвидация открытого горения. В 01.19 9 ноября (21.19 8 ноября мск) ранг пожара понижен до 1БИС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что борьбу с огнем ведут 65 человек и 19 единиц техники.