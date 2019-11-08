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РИА Новости

В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы

22:17 08.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытое горение сухой травы общей протяженностью по фронту 10 километров, угрожавшее жилым домам в Алтайском районе Хакасии, ликвидировано, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что пал сухой травы подошел на расстояние одного километра к жилым домам в Алтайском районе Хакасии.
"В 01.15 9 ноября (21.15 8 ноября мск) - ликвидация открытого горения. В 01.19 9 ноября (21.19 8 ноября мск) ранг пожара понижен до 1БИС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что борьбу с огнем ведут 65 человек и 19 единиц техники.
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МЧС РФХакасияПроисшествия
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