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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Русская песня" в новом центре РПЦ в Страсбурге покорила европейцев

22:01 08.11.2019 (обновлено: 22:06 08.11.2019)
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Концерт "Русская песня" в культурном центре Русской православной церкви в Страсбурге в исполнении московского вокального трио "Настроение".
Концерт Русская песня в культурном центре Русской православной церкви в Страсбурге в исполнении московского вокального трио Настроение.
СТРАСБУРГ, 8 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. В новом культурном центре Русской православной церкви в Страсбурге впервые прошел концерт "Русская песня" - известные романсы, арии, фольклор и популярное ретро прозвучали в исполнении московского женского трио "Настроение", создав "позитивный потенциал" для развития отношений между народами, сообщил РИА Новости в пятницу представитель РПЦ при европейских международных организациях архимандрит Филипп (Рябых).
"За рубежом хороший концерт русской музыки - важное событие как для русскоговорящих, так и для всех интересующихся местных жителей. И выступление трио "Настроение" еще раз доказало эту истину. Язык культуры, глубокой, серьезной, собирает в одном зале русских, французов, гостей из соседней Германии - играет объединяющую роль в Европе. Создает тот позитивный потенциал, который затем может прорастать добрыми плодами в политике, экономике и других сферах отношений между народами", - сказал архимандрит Филипп.
Патриарх Кирилл в мае текущего года освятил построенный в столице объединенной Европы русский храм Всех Святых, настоятелем которого является отец Филипп. При храме открылся Центр православной культуры с библиотекой, приходской школой и концертным залом. "Это первый опыт выступления в нашем новом центре женского коллектива, который был посвящен русской песне. И он превзошел все ожидания. Концерт вызвал у местных жителей очень позитивное чувство, связанное с русской культурой. Она произрастает из нашего самобытного источника, но принимается людьми других национальностей и считается ими близкой. Это созидающий элемент европейской культуры и универсальный язык для диалога. Что особенно ценно сегодня - на фоне различных конфликтов, взаимных упреков, а порой и нагнетания вражды в Европе. Такими малыми делами достигаются большие благородные цели", - отметил собеседник агентства.
В составе трио "Настроение" - лауреаты международных конкурсов Светлана Полянская (сопрано), Татьяна Трескова (меццо-сопрано) и Ольга Надеждина (контральто). Аккомпанировала артистам из Москвы страсбургская пианистка Инга Казанцева. В программу вошли, в частности, фрагменты из опер Чайковского, Бородина, произведения из кинофильма "Жестокий романс", "Валенки", "Течет река Волга", "Девчата" и другие русские народные песни и шлягеры. Исполнили музыканты для местных жителей и духовные песнопения, в концертном зале и во время Божественной литургии в страсбургском храме Всех Святых.
Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых) представляет в Центре православной культуры при храме вокальное трио "Настроение"
Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых) представляет в Центре православной культуры при храме вокальное трио Настроение
Настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых) представляет в Центре православной культуры при храме вокальное трио "Настроение"
Приход Всех Святых в Страсбурге зарегистрировали в 2004 году, в том же году при нем было основано представительство РПЦ с поручением выражать позицию Московского патриархата в Совете Европы. Прежде приход ютился в переоборудованном помещении гаража, а в 2014 году началось строительство церкви в русском стиле, рассчитанной на 300 человек. Белокаменный шатровый храм Всех Святых с центром православной культуры расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в 10 минутах ходьбы от важнейших европейских институтов - Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Освященный патриархом всего полгода назад, этот храм в Страсбурге уже успел стать одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах.
Вид на Храм Христа Спасителя с территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
7 ноября, 19:09Радио Sputnik
"Обречен на страдания". В РПЦ рассказали, что мир спасет не красота
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Религия и мировоззрениеРусская песняПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьФранцияСтрасбургРоссиярелигия
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