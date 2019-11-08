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РИА Новости

Политик объяснил давление НАТО на Сербию

21:58 08.11.2019
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© AFP 2019 / Alexa StankovicМитинг против НАТО в Белграде
Митинг против НАТО в Белграде
© AFP 2019 / Alexa Stankovic
БЕЛГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Принятие Плана индивидуального сотрудничества (IPAP) Сербии и НАТО и приезд в страну делегации госдепа США для разъяснения политики санкций в отношении России являются результатом попыток Белграда "сидеть на двух стульях", заявил РИА Новости лидер парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.
МИД Сербии сообщил в четверг, что окончательно принят Индивидуальный план партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019-2021 годы. Первый индивидуальный план партнерства был утвержден правительством Сербии, а затем руководством Североатлантического альянса в начале 2015 года, затем продлен в 2017 году. Основными разделами документа являются внешняя политика и политика безопасности, внутренняя политика и экономические реформы, вопросы обороны и военного дела, публичная дипломатия, научное сотрудничество, управления кризисами и планирование при ЧС. Новый документ, как указано, представляет собой "еще одно подтверждение растущего тренда партнерского сотрудничества Сербии и НАТО".
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"С самого начала СРП была энергично против принятия IPAP. План приводит нашу страну в неравноправное положение и ставит нас под самоуправство агрессивного и преступного альянса, который уже несколько раз бомбил сербский народ. Говорю не только о Сербии, но и о Республике Сербской Боснии и Герцеговины и Республике Сербской Краине (на территории Хорватии)", – заявил Шешель агентству.
В пятницу специальный представитель госдепа США Томас Зарзецки прибыл в Белград, чтобы ознакомить первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича с правилами введения санкций третьим странам за сотрудничество с российскими оборонными структурами. По мнению лидера сербских радикалов, это является актом прямого давления на Сербию.
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Расширение на восход. НАТО "присоединило" к себе космос Наступать некуда – впереди Москва. И ладно если бы только впереди, так и сверху она же. Поэтому и их туда влечет. В русле, так сказать, мировой тенденции.
"Приезд американской делегации сегодня в Белград – это проявление давления на Сербию. Дополнительного давления с тем, чтобы она переориентировалась исключительно на Запад и прервала дружеские отношения с Россией и КНР, военное сотрудничество с Россией и включилась во фронт блокирования РФ в Европе, введения санкций и так далее", - отметил Шешель.
"Мы против этого и критикуем режим в Белграде за попытку сидеть на двух стульях. Это показало себя невозможным, на что указывают и западные партнеры. Мы выступаем за то, чтобы Сербии вошла в госсоюз России и Белоруссии, чтобы вступила в ОДКБ, во все виды евроазийских интеграций, а также за максимальное экономическое и политическое сотрудничество с КНР", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент Сербии Александр Вучич в конце октября на учениях "Славянский щит" подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С", и подчеркнул желание Сербии иметь комплекс ПВО С-400. Ранее сербские власти закупили в РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также в рамках военно-технической помощи передали шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Руководство КНР также передавало сербской армии военную технику и оборудование.
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