На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"На службу "02" поступило сообщение о том что на территории дилерского авто центра, расположенного на Рублевском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись", - рассказали в полиции.
Машину с похитителями удалось обнаружить благодаря плану "Перехват".
"На МКАД искомая автомашина была обнаружена и остановлена. Задержаны водитель и пассажир. На заднем сидении автомашины обнаружен связанный мужчина", - рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.