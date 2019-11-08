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РИА Новости

На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

21:49 08.11.2019 (обновлено: 23:46 08.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"На службу "02" поступило сообщение о том что на территории дилерского авто центра, расположенного на Рублевском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись", - рассказали в полиции.
Машину с похитителями удалось обнаружить благодаря плану "Перехват".
"На МКАД искомая автомашина была обнаружена и остановлена. Задержаны водитель и пассажир. На заднем сидении автомашины обнаружен связанный мужчина", - рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
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Рублевское шоссеМоскваПроисшествия
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