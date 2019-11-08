На Бали более 20 пассажиров сняли с рейса из-за внешнего вида

Родственники возвращались в Мельбурн после празднования свадьбы на острове, однако во время подготовки к взлету самолета они вступили в словесную перепалку с бортпроводниками. В результате всю компанию сняли с рейса и вернули в аэропорт.
"Мне показалось, что нас выгнали из-за нашего вида и того, что мы являемся мусульманами", – заявила одна из представительниц семьи.
Другой родственник утверждает, что инцидент начался с его жалобы на неисправность встроенного в сидение экрана. Мужчина подчеркнул, что разговаривал со стюардессами уважительно, однако они оскорбляли его, указывая на особенности внешности и вероисповедание.
"Мы подверглись расовому насилию как со стороны членов экипажа авиакомпании, так и сотрудников аэропорта", — подтвердил один из членов семьи.
При этом, по информации издания, бортпроводница, участвовавшая в конфликте, тоже была мусульманкой, а родственники вели себя шумно еще до взлета. Авиакомпания пообещала разобраться в ситуации, отметив, что члены экипажа опровергают слова семьи.