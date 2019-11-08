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РИА Новости

На Бали более 20 пассажиров сняли с рейса из-за внешнего вида

21:48 08.11.2019
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CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета
CC0 / StockSnap / На борту самолета
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Молодожены из Австралии вместе с 20 членами семьи пожаловались, что их сняли с рейса на Бали из-за "мусульманской внешности". Об этом сообщает News.com.au.
Родственники возвращались в Мельбурн после празднования свадьбы на острове, однако во время подготовки к взлету самолета они вступили в словесную перепалку с бортпроводниками. В результате всю компанию сняли с рейса и вернули в аэропорт.
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"Мне показалось, что нас выгнали из-за нашего вида и того, что мы являемся мусульманами", – заявила одна из представительниц семьи.
Другой родственник утверждает, что инцидент начался с его жалобы на неисправность встроенного в сидение экрана. Мужчина подчеркнул, что разговаривал со стюардессами уважительно, однако они оскорбляли его, указывая на особенности внешности и вероисповедание.
"Мы подверглись расовому насилию как со стороны членов экипажа авиакомпании, так и сотрудников аэропорта", — подтвердил один из членов семьи.
При этом, по информации издания, бортпроводница, участвовавшая в конфликте, тоже была мусульманкой, а родственники вели себя шумно еще до взлета. Авиакомпания пообещала разобраться в ситуации, отметив, что члены экипажа опровергают слова семьи.
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